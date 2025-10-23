El emotivo beso de Kenia Os y Peso Pluma tras ganar el premio Vanguardia en los Billboard 2025

La conexión entre Kenia Os y Peso Pluma fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina. La pareja no solo cautivó en la alfombra roja al llegar tomados de la mano, posar con complicidad y besarse ante los flashes, sino que también protagonizó algunos de los momentos más memorables de la gala.

El punto culminante llegó cuando Peso Pluma recibió el prestigioso premio ‘Vanguardia’, un galardón que se entregó por primera vez en la historia de la ceremonia. Quien tuvo el honor de hacerle entrega del reconocimiento fue Kenia Os, quien no dudó en expresar su felicidad por otorgárselo a “su amor”.

La sorpresa del artista fue evidente. “No sabía que el premio me lo entregaría mi amor”, fueron sus primeras palabras. Durante su discurso de agradecimiento, Peso Pluma dedicó palabras a sus fans, a su equipo de trabajo y a todos los seguidores de los corridos mexicanos.

El momento se tiñó de ternura cuando el cantante afirmó sentirse feliz de tener a Kenia Os a su lado, declarando que ella lo ha hecho “mejor novio, ser humano y jefe”. Ante los gritos del público que pedía “otro beso”, la pareja selló la escena con un apasionado beso frente a todos.

Billboard destacó la impresionante trayectoria del artista mexicano, subrayando su posición como el más escuchado dentro y fuera de su país. Según lo que mencionaron, su “visión” lo ha consolidado como un innovador en el género de los corridos tumbados. La noche culminó con Peso Pluma subiendo al escenario para interpretar sus mayores éxitos.

¡Qué momento más romántico! 💖 Entre besos y sonrisas, Kenia Os le entrega el Premio Vanguardia a su amor, Peso Pluma.#PremiosBillboard2025 pic.twitter.com/mQFqKT8Knb — Premios Billboard de la Música Latina (@LatinBillboards) October 24, 2025

¿Cuándo comenzó su relación?

Aunque los rumores sobre el romance entre Kenia Os y Peso Pluma comenzaron a circular a fines de 2024, no fue hasta febrero de 2025 cuando oficializaron su relación, siendo vistos juntos en el Super Bowl LIX en Nueva Orleans.

No obstante, la especulación había empezado antes. Desde julio de 2024, la química que mostraron en el videoclip de su canción ‘Tommy y Pamela’ hizo sospechar a muchos de que podrían estar juntos o comenzando a conocerse.

Lo que es innegable es que, desde entonces, no han ocultado su cariño y se muestran enamorados en cada aparición pública, consolidándose como una de las parejas más sonadas del momento.

