Premios Billboard de La Música Latina 2025: Lista completa de ganadores
Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida se convirtieron en los máximos triunfadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Este jueves 23 de octubre se llevó a cabo una edición más de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, ceremonia que se vio iluminada con la presencia de los mayores exponentes de la música en Latinoamérica.
El esperado evento inició con el tradicional desfile por la alfombra azul, donde las estrellas deslumbraron con su estilo y glamour, y contó con la participación de reconocidas personalidades y presentadores como Andrea Meza, Carlota Vizmanos, Clave Especial, Danilo Carrera, Isabella Ladera, Iván Cornejo, Jacky Bracamontes, Jhayco, Luis Omar Tapia, Molusco, Morat, Omar Alfanno, Pancho Uresti, Yailin “La Más Viral,” Yamilex Hernández,y Yami Safdie.
La velada, que tuvo lugar en el James L. Knight Center de Miami, contó con las eléctricas presentaciones de artistas como: La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon. Además, se vivieron a flor de piel los homenajes dirigidos a Elvis Crespo, Laura Pausini, Peso Pluma y Bad Bunny.
Este último, junto a la superestrella colombiana Karol G y la poderosa agrupación global Fuerza Regida, se coronaron como los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en una noche inolvidable llena de música y emoción.
El puertorriqueño Bad Bunny se alzó con 11 premios, incluyendo Artista del Año; Global 200 Artista Latino del Año; y “Hot Latin Songs” Artista del Año Masculino, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su exito “DTMF” obtuvo tres galardones incluido Canción del Año, Streaming; mientras que su álbum “Debí tirar más fotos” fue reconocido como el “Top Latin Album” del Año, además de recibir el galardón especial: “Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21” de las manos de la legendaria actriz, cantante y bailarina boricua Rita Moreno.
Por su parte, Karol G brilló como la gran ganadora femenina al recibir seis premios, entre ellos “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina. Su tema “Si antes te hubiera conocido” arrasó con cuatro premios, incluyendo Global 200 Canción Latina del Año; Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas y Canción Tropical del Año.
Una de las bandas latinas más escuchadas a nivel mundial, Fuerza Regida, obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.
Otras estrellas que se destacaron fueron: Shakira, con tres galardones, incluyendo Gira del Año; Artista “Latin Pop” del Año, Solista y Canción “Latin Pop” del Año por “Soltera”, así como Peso Pluma, Netón Vega y Oscar Maydon, con dos premios cada uno.
Checa la lista completa de ganadores aquí:
CATEGORĺAS DE ARTISTAS
Artista del Año
Bad Bunny
Artista del Año, Debut
Netón Vega
Gira del Año
Shakira
Artista Crossover del Año
Benny Blanco
Global 200 Artista Latino del Año
Bad Bunny
CATEGORÍAS DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
“Hot Latin Song” Canción del Año
Bad Bunny, “DTMF”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
Karol G
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
Fuerza Regida
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Rimas
Canción del Año, Latin Airplay
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Sony Music Latin
Canción del Año, Ventas
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Canción del Año, Streaming
Bad Bunny, “DTMF”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
“Top Latin Album” del Año
Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
Karol G
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Fuerza Regida
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
CATEGORĺA LATIN POP
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Maná
Canción “Latin Pop” del Año
Shakira, “Soltera”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
Álbum “Top Latin Pop” del Año
Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
CATEGORĺA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Aventura
Canción Tropical del Año
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
Álbum Top Tropical del Año
Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Peso Pluma
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Fuerza Regida
Canción Regional Mexicana del Año
Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
Tito Double P, Incómodo
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records
CATEGORÍA LATIN RHYTHM
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Bad Bunny
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Baby Rasta & Gringo
Canción “Latin Rhythm” del Año
Bad Bunny, “DTMF”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Sony Music Latin
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Rimas
CATEGORÍAS ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA
Compositor del Año
Netón Vega
Editorial del Año
Street Mob Publishing,BMI
Corporación Editorial del Año
Sony Music Publishing
Productor del Año
Ernesto “Neto” Fernández
PREMIOS ESPECIALES
Premio Billboard Ícono
Laura Pausini
Premio Billboard Vanguardia
Peso Pluma
Premio Billboard Salon de la Fama
Elvis Crespo
Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21
Bad Bunny
