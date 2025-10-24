Captan juntos más no revueltos a Manelyk y Caramelo en la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025

La entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025 no solo nos dejó una larga lista de ganadores, una edición llena de aciertos en cuanto a presentaciones y homenajes, sino también material vasto que alimentará la historia de una pareja que se formó dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Lista completa de ganadores

Hablamos de Carlos “Caramelo” Cruz y Manelyk González. Recientemente terminaron. Y recientemente fueron vistos juntos en dicha entrega de premios.

En los videos que se han viralizado vemos a “Caramelo” muy sonriente y a Manelyk seria. ¿Están conversando o discutiendo? La verdad solo la conocen ellos. En el primer video expuesto por los fans de “Caramelyk”, podemos argüir que el dominicano está contento y disfrutando del momento, mientras que a la mexicana se le ve incómoda, sin deseos de reír. Al menos no con él.

En el segundo los vemos conversar, pero por los manerismos cualquiera diría que están discutiendo. Sea como sea, Mane y Caramelo han vuelto a dar de qué hablar y esto está generando un caos a su alrededor, ya que el ganador del primer lugar de “La Casa de los Famosos All-Stars” está por estrenar una obra de teatro en la que busca novia.

El video, que al parecer es exclusivo de “En Casa con Telemundo”, pareciera reflejar a una pareja discutiendo. Así, más que allá de una posible reconciliación o “recalentado”, aquí parece que el humor se esfumó.

Sigue Leyendo más de Caramelo y Manelyk aquí:

· Manelyk se sincera sobre los motivos por los que terminó su noviazgo con Caramelo

· Manelyk revela que ya no tiene nada de comunicación con Caramelo tras su ruptura

· ¿Qué está pasando entre Caramelo y Aleska Génesis?