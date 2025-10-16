Manelyk se sincera sobre los motivos por los que terminó su noviazgo con Caramelo
Manelyk compartió en entrevista cada una de las razones que la llevaron a terminar su relación con Caramelo tras tan solo unos meses
La influencer mexicana Manelyk González ha dado mucho de qué hablar desde que terminó su relación con Carlos Cruz, mejor conocido como Caramelo, y a quien conoció en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, reality del que él resultó vencedor.
Además de haber dado de qué hablar por su ruptura, la ex ‘Acapulco Shore’ también lo ha hecho por la entrevista que se revivió y en la que señaló que nunca en su vida volvería a salir con un pobre, lo que causó tremendo escándalo y revuelo, pues no faltaron los que la tildaron de interesada.
En una reciente entrevista, que le dio a Jimena Gállego, Manelyk habló sobre toda la polémica en la que se ha visto envuelta desde que salió del reality show de Telemundo y de una vez por todas compartió los motivos por lo que su más reciente relación llegó a su fin.
“Nosotros al final no terminamos por las redes sociales ni porque tuviéramos mucho hate. Sería muy estúpida si yo terminara una relación con alguien que amo y con el que quiero estar por las redes sociales. No tengo 19 años y llevo 11 años en esto”, inició contando la influencer.
A continuación detalló que lo suyo no fue más allá simplemente porque no fueron hechos el uno para el otro, además de que andan en sintonías totalmente distintas y viven en países diferentes.
“Alguien nos juntó, pero el destino no era porque nuestros mundos son muy diferentes. Yo estoy acá, él está acá, o sea me refiero a países diferentes, entonces amor de lejos es de pen… Yo siempre lo he dicho. A mí no me hubiera gustado quedarme con el y si. No, lo intenté, fui, me estrellé, no funcionó y ya”, dijo la influencer, quien aseguró que su relación, como cualquier otra, tuvo sus momentos malos, pero ella se queda con lo bueno.
“Nosotros obviamente mostramos una relación bonita y fue una relación bonita. Obviamente no íbamos a subir los problemas porque nadie lo hace y por eso creo que todo el mundo cuando las parejas públicas se separan es como: ‘Pero por qué si se llevaban increíble’ y qué quieres que te suba cuando nos estamos mentando madres en la cocina, pues claramente no”, concluyó.
