Manelyk revela que ya no tiene nada de comunicación con Caramelo tras su ruptura

La influencer mexicana Manelyk González, quien recientemente puso punto final a su relación sentimental con Caramelo, se sinceró en una transmisión en vivo sobre el estatus que actualmente tienen ella y el ganador de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

A pesar que ambos aseguraron, en su momento, que quedaron en los mejores términos, la realidad es que la comunicación entre ellos hoy en día es nula y así lo hizo saber la propia Manelyk.

“Nosotros decidimos tener contacto cero porque nosotros tenemos sentimientos. Yo tengo sentimientos, entonces, para mí, es muy sano en una relación tener contacto cero porque si no nunca te vas a poder desafanar de esa persona porque estás acostumbrado a estar hablando con esa persona todo el tiempo y si no existe el contacto cero es muy difícil terminar una relación”, detalló Manelyk.

El contacto cero al que hizo referencia no solo tiene que ver con su nula comunicación, sino que ella ya también optó por dejarlo de seguir en las redes sociales, así como a los clubs que se crearon a raíz de su historia de amor.

Manelyk también dejó en claro que el fin de su relación no se debió a un conflicto o a un disputa entre ambos, sino que simplemente coincidieron en que era lo mejor para ambos en este momento de sus vidas y trayectoria.

“Son cosas que ustedes no saben, ni siquiera problemas, son cosas que fue mejor dejar por la paz, que nosotros sabemos nuestro cuento. Si yo hubiera terminado, a lo mejor mal con él, ahí es diferente porque dices lo odio, no lo soporto, pero no es así. Es una persona que yo quiero mucho, entonces a mí me duele estar viendo cosas del pasado con una relación que ya fue”, concluyó la ex ‘Aca Shore’.

En otro fragmento de su video hizo un llamado a frenar las teorías de conspiración que los han perseguido y que no han parado de insinuar que algo malo pasó entre ellos.

“Yo no sé por qué se tiene que hacer una revolución de algo que fue tan bello, o sea si las personas, que éramos nosotros los que teníamos la relación, terminamos en buenos términos, terminamos por la paz, no sé por qué ustedes, fans, se empeñan en hacer un problema donde no lo hay”, concluyó.

Sigue leyendo: