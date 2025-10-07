Manelyk, ex de Caramelo, causa polémica al asegurar que nunca saldría con alguien pobre

La influencer Manelyk González, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, se sinceró en una entrevista sobre lo que busca en un hombre tras el fin de su noviazgo con Carlos Cruz, mejor conocido como ‘Caramelo’.

La ex ‘Acapulco Shore’ habló sobre este tema en una conversación que tuvo con Canal REDMÁSTV hace unas semanas, pero sus dichos se revivieron gracias a que el programa ‘En Casa con Telemundo’ rescató aquellas declaraciones y las sometió a debate.

“#Manelyk acaba de soltar la bomba en redes al decir que ¡jamás andaría con alguien pobre! 💸❌ Y hasta hizo un paréntesis sobre #Caramelo… ¿Crees que fue demasiado o solo dijo lo que muchos callan? 😳”, publicó el show de Telemundo en sus redes sociales.

La publicación surge porque la también empresaria reconoció que ella no está para salir con hombres que no le den lo que ella merece.

“Siendo sincera yo no voy a andar con un pobre jamás. El destino a él y a mí nos juntó. Era pobre, ya no es pobre”, dijo en su momento en torno al ganador de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

En aquella conversación aseguró que a ella le gustan las relaciones de antes, en donde el hombre es el que se hace cargo de absolutamente todo.

“Yo estoy chapada a la antigua. Vengo de que el que paga es el hombre. Así yo tenga más y él tenga menos, para mí el que paga el hombre”, contó Manelyk en aquella conversación.

Los dichos de Manelyk González no pasaron desapercibidos para Aleyda Ortiz, Chiky BomBom, Gabriel Coronel y Guty Carrera, quienes debatieron sobre su postura en ‘En Casa con Telemundo’.

“Hay mucho hombre allá afuera que vale más que el dinero que te puede dar cualquier otra persona en este mundo, solamente que están en procesos distintos”, dijo Gabriel Coronel, luego de que Chiky BomBom defendiera la postura de Manelyk, al asegurar que un hombre como el que ella describió no hará más que hacerte ir para atrás, lejos de impulsarte.

“Te atrasa porque como tú lo amas y tú lo quieres, tú vas a querer encaminarlo y para encaminarlo, tú tienes que paralizar lo tuyo. La mujer ahora sí puede exigir porque no es por necesidad, es por placer que se busca a los hombres. Si la mujer no tiene nada que poner en la mesa, tiene que coger lo que sea, lo que venga. Mane bien, no se puede meter con un hombre que tenga menos que usted”, defendió Chiky.

