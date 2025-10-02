Manelyk González revela la razón detrás de su radical mudanza a Los Ángeles

Tras su experiencia en La Casa de los Famosos All-Stars, Manelyk González decidió dar un giro radical a su vida. La mexicana se mudó a Los Ángeles, California, y afirmó que desea impulsar aún más su carrera.

En una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, González explicó las razones detrás de este drástico cambio. “Vine a cambiar de aires. Literal, que si trabajaba, que si no trabajaba, que si hacía o no. Me quería limpiar, quería un detox y eso lo iba a lograr en un lugar donde estuviera yo sola, sin ayuda de nadie, sin mi mánager, hermano y equipo de trabajo”, confesó la también creadora de contenido.

La decisión de alejarse de su zona de confort en México responde a una necesidad de depurar todo lo vivido, especialmente las intensas experiencias acumuladas durante su participación en el reality show. “Es un poco más, no por mí, porque yo en México tenía un coach increíble. Es más, por como te ve la gente”, aclaró Manelyk, sugiriendo que la percepción pública fue un factor clave en su búsqueda de un nuevo comienzo.

Independencia emocional y nuevos rumbos

La conversación también abordó su situación sentimental tras su ruptura con Caramelo. La exparticipante de ‘Acapulco Shore’ fue contundente al afirmar que su realización personal no depende de tener una pareja. “Tengo épocas, cuando tengo novio sí quiero tener hijos, casarme, pero cuando no, ni lo pienso”.

O sea, como que mi realización como mujer no depende de una pareja, me siento completa. Siento que estoy siguiendo mi corazón, justo, estoy feliz porque estoy haciendo lo que quiero, estoy donde quiero" Manelyk González

Con una carrera cimentada en la televisión de realities, Manelyk no descarta dar el salto a la meca del cine. Aunque reconoce que es un camino difícil, asegura que es una meta que vale la pena perseguir. “¿Por qué no? Una tiene que soñar siempre en grande”, declaró.

Actualmente, la mexicana se encuentra enfocada en construir una nueva versión de sí misma, más alineada con sus aspiraciones profesionales. Su estancia en Los Ángeles representa no solo una mudanza geográfica, sino un proceso de reinvención del que no piensa desistir hasta alcanzar todos sus objetivos.

Durante su paso por ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, Manelyk González se convirtió en una de las favoritas del público. Principalmente, por su carácter y por su personalidad. Cuando fue eliminada causó sorpresa, pero afuera apoyó a Caramelo hasta que se convirtió en el ganador.

La relación de ambos fue breve, pero lograron acumular un fandom importante, aunque, según informó la propia Manelyk optó por el “contacto cero”, es decir, no guarda ningún tipo de relación con Caramelo en estos momentos.

