Premios Billboard de la Música Latina 2025: los mejores looks de la alfombra

Vaya noche se vivió en el James L. Knight Center de Miami el pasado 23 de octubre gracias a la edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina. Y es que además de increíbles presentaciones y homenajes a diversos artistas, la velada se vio engalanada por los flamantes looks con los que los famosos acudieron a la celebración.

El esperado evento, conducido por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, contó con la presencia de estrellas de la talla de Bad Bunny, quien fue reconocido como “Artista Latino del Siglo 21”; Laura Pausini, acreedora del Premio Billboard Ícono; Elvis Crespo ingresó al Salón de la Fama y Peso Pluma, que fue distinguido con el Premio Vanguardia.

Sin embargo, el gran parteaguas de la noche fue el tradicional recorrido por la alfombra azul, donde las estrellas deslumbraron con su estilo y glamour. Por ello, te traemos un recuento de los atuendos que dieron mucho de qué hablar entre el público que siguió de cerca los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Checa los mejores looks de los famosos aquí:

Elizabeth Gutiérrez

La conductora de esta edición apareció muy sonriente enfundada en un colorido vestido strapless, con aberturas y transparencias que dejaron en evidencia su silueta de infarto.

Cristina Porta

La ganadora de “Top Chef VIP” hizo su arribo a la gala luciendo despampanante en un vestido de gala en color blanco con top tipo corsé y mangas en encaje que le dio un toque angelical a su propuesta.

Emilia

La cantante argentina optó por un look atrevido, cuya base fue una prenda interior tipo corsé en color blanco que fue acompañada por un vestido negro de aberturas peligrosas que evidenció su torneada figura.

Clovis Nienow

El conductor de Telemundo conquistó la alfombra azul con su carisma y su divertido traje sastre en color vino, siguiendo el color característico del otoño. Sin camisa y acompañado por una delicada cadena, el famoso hizo una propuesta perfecta para la velada.

Carlos Vives

Siempre sonriente, el intérprete de “La Bicicleta” desfiló por la alfombra con un traje gris de terciopelo, camisa borgoña y unos tenis del mismo color. ¿El inesperado accesorio que portó? Un balón de futbol que hizo referencia a su participación en el himno del Mundial de la FIFA 2026, el cual se presentó durante la premiación.

Peso Pluma y Kenia Os

La parejita que se robó la noche fue aquella compuesta por Kenia Os y Peso Pluma. Por su parte, el mexicano eligió un sofisticado esmoquin en color negro, mientras que su enamorada un vestido con brillantes y transparencias acompañado de una estola azul brillante.

Olga Tañón

La cantante Olga Tañón apareció más elegante que nunca en un vestido de brillantes y escote profundo.

Daddy Yankee

El denominado “Rey del Reguetón” tampoco dejó pasar la oportunidad de acudir a la fiesta que celebra lo mejor de la música latina. Para ello, apostó por un traje de saco cruzado con detalles brillantes y prendedor.

Rita Moreno

La reconocida actriz Rita Moreno también formó parte de las estrellas que desfilaron por la alfombra azul, robándose las miradas gracias a su vestido color negro de manga larga y decorada con perlas en la parte frontal.

Xavi

El exponente del regional mexicano derrochó estilo con este conjunto de cuero con textura pronunciada y de detalles plateados, así como una lujosa cadena de diamantes.

Caramelo

El ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” formó parte de las celebridades invitadas y siguiendo su personalidad extrovertida se dejó ver enfundado en un traje estampado en colores azul y gris. Las gafas de sol no pudieron faltar en su propuesta.

Manelyk González

La estrella de reality Manelyk González sorprendió con una nueva cabellera en su paso por la alfombra. Se trata de una melena rubia platinada que hizo contraste con su vestido ajustado y strapless, cuya parte inferior se vio destacada por una llamativa cruz.

Seguir leyendo:

• Premios Billboard de la Música Latina 2025: Lista completa de ganadores

• Karol G y su emotivo discurso por el premio a “Mejor Artista Femenina” en los Billboard de la Música Latina

• El emotivo beso de Kenia Os y Peso Pluma tras ganar el premio Vanguardia en los Billboard 2025

