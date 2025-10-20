Cristina Porta expone mensajes de odio de sus detractores

Cristina Porta es la actual ganadora de “Top Chef VIP 4”. La española conquistó este triunfo porque fue la que más sobresalió dentro de la cocina con todas las preparaciones que realizó de principio a fin. Fue además una de las que más evolucionó en cuanto a técnicas y emplatados.

Lamentablemente para ella, con la competencia se mezclaron muchos temas personales, que la llevaron a ser noticia por temas relacionados con el fracaso de la relación matrimonial de Paco Pizaña. Se volvió señalada por muchos de sus excompañeros en relación a este tema y, por esta razón, parte de la prensa y de la opinión pública se tornó en su contra.

Al día de hoy nada de esto se ha esclarecido. Lo único que el público tiene claro es que Paco y su esposa ya no están juntos y se presume que pronto, si no es que ya, estarían en proceso de divorcio.

Sobre la vida amorosa de Paco y de Cristina, pese a los rumores, se sabe muy poco, pero muchos son los que asumen que terminarán juntos.

Todo lo anterior ha generado una serie de declaraciones nefastas en su contra. Es más, recientemente ella compartió una captura de pantalla en donde se lee cómo una persona le envía un terrible mensaje en donde básicamente le desea todos los males posibles y se compromete a hacerle brujería constantemente.

Las palabras que le fueron dedicadas a Cristina no las retomamos en esta nota porque todas, en su mayoría, son altisonantes y totalmente desagradables y degradantes. Sin embargo, para el cierre de esta nota, la imagen aún se puede visualizar en sus historias de Instagram.

