Cristina Porta como conductora de “La Mesa Caliente”

Myrka Dellanos ya no es parte de “La Mesa Caliente“. Telemundo confirmó la noticia el mismo día en el que el rumor estalló en las plataformas digitales. Un día después, el programa recibió a Cristina Porta como panelista del show y de nuevo las especulaciones se dispararon.

De momento entendemos que la ganadora de “Top Chef VIP 4” está como conductora invitada. Es un movimiento astuto por parte de la cadena. Tras la salida de Myrka, con Cristina ahí, se aseguran de que tanto fans como detractores de la española estén pendientes de si su llegada al show será permanente o momentánea.

Los comentarios sobre la salida de Dellanos no se han hecho esperar. Algunos creen que todo se debe a los comentarios políticos de la cubana, mientras que otros consideran que ella no era la indicada para salir, tomando en cuenta su perfil y experiencia en el mundo de la noticia.

Sea como sea, la decisión está tomada y los cambios ya se han llevado a cabo. Ahora solo resta saber si el programa seguirá sumando a “La Mesa Caliente” una silla llena de conductoras o conductores invitados o si para el próximo año, alguien como Cristina Porta podría llegar a tomar ese espacio.

Recordemos que Porta, ahora además de ser experta en realities, es periodista y tiene también las tablas para comunicar dentro de dicho programa.

