Lindsay Casinelli llega a ‘La Mesa Caliente’ como presentadora invitada tras su salida de Univision

La periodista venezolana Lindsay Casinelli, de 39 años y quien hace un año quedó fuera de Univision, se sumará como presentadora invitada de ´La Mesa Caliente’, uno de los programas estrella de las tardes de Telemundo.

La presentadora acompañará desde este lunes a Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Aylín Mujica y a la recién llegada Andrea Meza en la conducción de la emisión y lo hará a lo largo de toda la próxima semana.

Aunque aún Telemundo no ha dado a conocer esta noticia, todo parece indicar que lo harían en el transcurso del fin de semana, tal y como lo dio a conocer la periodista Mandy Fridmann.

Hasta el momento se desconoce si Lindsay Casinelli llegará a Telemundo para quedarse, pues todo parece indicar que la pondrán a prueba, tal y como ha sucedido en el pasado con otros presentadores, incluso se habla que ‘La Mesa Caliente’ pudiera ser solo su trampolín para llegar a otro tipo de proyecto dentro de la señal.

Hay que recordar que esa táctica de presentadores invitados lleva ya algunos años funcionando en Telemundo, en donde solo contratan a los talentos tras ponerlos a prueba y ver si tienen o no buena aceptación entre la audiencia, tal y como sucedió en el pasado con Carlos Calderón, quien estuvo varios meses como presentador invitado de ‘Hoy Día’ antes de convertirse en presentador oficial.

En ese mismo tenor estuvo Aleyda Ortiz solo que en su caso fue de la mano de ‘En Casa con Telemundo, pero como esos casos hay varios más, por lo que habrá que estar atentos si la extalento de ‘Sin Rollo’ logra cautivar a la audiencia en la competencia, tal y como lo hizo durante los 12 años que formó parte de las filas de Univision.

