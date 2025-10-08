Cristina Porta llama cobarde a Lorena Herrera luego de que esta la tachara de destruye hogares

La española Cristina Porta, quien se convirtió en la primera no mexicana en ganar ‘Top Chef VIP’, no se guardó nada al hablar de Lorena Herrera, luego de que la actriz mexicana realizara fuertes comentarios en su contra previo a la final del reality show de Telemundo.

“Yo prefiero no hablar de ese tipo de gentuza, mejor así. No es digna para que una hable de ellos, no es digna. Soy una mujer que lleva 36 años en el medio artístico y que el nombre mucho, o poco que yo tenga, ha sido por mi esfuerzo de trabajo en cine, en la tele, en canciones, en todo esto, nunca por andar destruyendo hogares”, dijo la actriz, de 58 años, sobre Cristina en un encuentro que tuvo con la prensa mexicana la semana pasada.

Los dichos de Lorena Herrera no pasaron desapercibidos para Cristina, quien aprovechó la invitación que le hicieron a ‘La Mesa Caliente’ para defenderse de todo lo que se ha dicho en su contra, luego de que se le señalara de destruir el matrimonio de Paco Pizaña.

La periodista ibérica, quien también formó parte de ‘La Casa de los Famosos’, aseguró que la mexicana nunca le dijo de frente lo que pensaba de ella, por lo que le sorprendió la manera en que se refirió a su persona con la prensa de su país.

“La verdad sí me sorprende porque es muy cobarde porque jamás me dijo nada parecido a la cara. En México le preguntan por mí, en España a mí no me preguntan por Lorena Herrera, la verdad, no la conocen”, señaló Cristina.

En otro fragmento de la conversación defendió que ella en el show nunca se metió de manera personal con sus compañeros, contrario a lo que sí hicieron con ella.

“Cuando me critican a mí: ’Es que has sido villana’. Jamás ha salido un insulto hacia ningún compañero. Yo criticaba la manera que tenían de cocinar, si no se implicaban, si me parecía bonito o feo ese plato, pero a mí me está llamando ser detestable, está acusándome de algo que no tiene idea”, dijo Cristina poco antes de levantar el trofeo que le dieron tras su victoria.

Los dichos de Cristina Porta sobre de que nadie conoce a Lorena Herrera en España dividieron las redes, pues varios seguidores de ‘La Mesa Caliente’ salieron en defensa de la trayectoria de Lorena Herrera en el mundo de las telenovelas.

“Que no conocen a La señorona Lorena Herrera? Que alguien la ubique, please”, soltó ‘La Bronca’ en la zona de comentarios de la publicación y a ella se sumaron varios más.

Sigue leyendo: