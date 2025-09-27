Carmen Villalobos quiebra en llanto tras el abandono de Juan Soler de ‘Top Chef VIP’

El actor argentino Juan Soler, quien era uno de los favoritos para ganar ’Top Chef VIP 4’, no pudo más y se vio obligado a dejar el reality show de Telemundo poco antes de la Final.

La salida de la pareja de Paulina Mercado se produjo el pasado viernes, días después de que la revista TVNotas diera a conocer que sufrió un preinfarto, sin embargo, él de inmediato negó esas afirmaciones.

Durante su mensaje de despedida Soler compartió que su decisión de dejar la emisión en la recta Final se debió a un problema de salud que debía atender de forma inmediata, lo que lo imposibilitó de seguir en el reality.

“Deriva esto en un daño renal y tengo que atenderlo. Mañana llego directo al hospital a México. No hay más que decir, no hay ni que pensarlo”, dijo Soler en su mensaje de despedida, el cual tocó el corazón de todos sus compañeros, en especial de Carmen Villalobos, la presentadora del show.

La dura noticia que dio Soler significó un duro golpe para todos y así quedó demostrado con las emotivas palabras que le dedicó la animadora colombiana, quien no pudo contener las lágrimas al decirle adiós.

“Me duele muchísimo que te vayas de la competencia. Eres un caballero en toda la extensión de la palabra. He aprendido muchísimo de ti y gracias por recibirme en las estaciones cada vez que pasaba. Te voy a extrañar muchísimo. Esta es Carmen y yo te veía en la Final”, se sinceró la presentadora.

A continuación destacó las habilidades que el actor mostró dentro del programa, las cuales fueron más allá del tema culinario.

“Te vieron como un fuerte competidor desde el día uno y qué lindo escuchar que nunca competiste contra ellos, sino junto a ellos. Te vamos a extrañar demasiado. Me duele muchísimo esta despedida, las puertas de Top Chef siempre van a estar abiertas para ti y, de todo corazón, deseo que tu salud esté muchísimo mejor porque sin salud no somos nada”, concluyó Carmen.

Tras las palabras que de dedicaron, Juan Soler y Carmen Villalobos se fundieron en un caluroso abrazo.

¿Por qué Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP 4’?

Días antes de que su abandono saliera en televisión, Juan Soler contó su verdad en Instagram Stories, en donde reconoció que sí dejó el show por un problema de salud, pero negó que se tratara de un preinfarto.



“No tuve nada de lo que dijeron. Se llama burnout. Un burnout es un estado de agotamiento extremo que ocurre cuando el estrés del trabajo (o de la vida diaria) se acumula demasiado y la persona ya no logra recuperarse”, publicó el actor en Instagram Stories.

Además de desmentir la información filtrada en sus redes sociales, el actor también lo hizo en una entrevista que concedió al programa ‘Sale el Sol’.

“El trajín del día con día, el grado de compromiso que asumí con este programa, dejas de hidratarte, dejas de descansar. No había descanso y llegó un momento en que sí el cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severo que me llevó al hospital y, afortunadamente, me dijeron que fue eso. Hoy estoy perfectamente bien”, reconoció el actor, a quien los médicos le dijeron que lo mejor era que parara y fue lo que terminó haciendo.

