¿Cristina y Paco sin “umami” en la cava de Top Chef VIP 4?

Top Chef VIP 4 nos ha presentado varios villanos en diversas etapas y formas. Todos han cometido errores de cara al show y no hablo solo de cuando se trata de salar un platillo, sino también a la hora de condimentar demasiado su participación del reality.

Salvador Zerboni, Celinee Santos, Lorena Herrera, Juan Soler, Curvy Zelma y Angélica Celaya han podido ser villanos de vez en vez. ¡Unos más que otros! Pero el balance de su participación lleva al público por una degustación que cambia con cada episodio.

Paco y Cristina son constantes en sus sabores y elaboraciones. Son los mejores de la competencia. Pero también sos constante con sus niveles de picante y acidez, los cuales en ocasiones superan la tolerancia de muchos.

¡Mucha sal en un plato lo hace incomible y mucho picante también! Paco Pizaña y Cristina Porta le han ofrecido al público platos balanceados acompañados de preciosas presentaciones. Son, literalmente, dos de los mejores cocineros de la temporada, pero sus aportaciones al show desde su propio espectáculo no han tenido el mismo balance de sabores.

¡Perdieron el umami en la competencia!

En esta temporada hemos escuchado mucho la palabra “umami”, que significa “sabor delicioso y sabroso”. Este fue descubierto por el científico japonés Dr. Kikunae Ikeda en 1908. Y dentro de un platillo hace referencia al balance que permite que todos los alimentos empleados para su creación estén lo suficientemente bien balanceados como para reconocerlos en la medida en la que este se introduce y se degusta el bocado.

Repito, y así como mucha sal termina salando un plato y mucho dulce termina haciendo que un postre sea empalagoso. Lo mismo sucede cuando los niveles de acidez y picante superan lo soportable al punto de pasar a ser desagradable.

Hay un punto en el que la “cruda verdad” bajo la cual dicen hablar Paco y Cristina, al momento de criticar a sus compañeros, puede ser vista, sí, como parte de un show divertido, cuyo balance entre buenos y malos dependerá del gusto del público. Pero la falta de balance en los argumentos también los hace sonar soberbios.

Hay una parte del televidente que dejó de divertirse con “Top Chef VIP 4”. Y aunque no toda la responsabilidad recae en Paco y Cristina, ellos mismos admiten que son los protagonistas de esta edición y no solo por cómo cocinan.

Sea como sea, el programa es positivo, la competencia funciona, pero también es cierto que muchos han podido nivelar sus platos al punto de encontrar el ansiado umami, pero dentro de la cava con sus personalidades no logran hacer lo mismo y la vida también puede ser como un buen o un mal platillo servido en el mejor o el peor de los restaurantes del mundo.

¿Quién ganará Top Chef VIP 4? El que mejor cocine durante la prueba final. Se postulan como favoritos Cristina, Paco, Salvador Zerboni y Matías Ochoa.

