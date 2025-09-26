Salvador Zerboni gana la salvación en Top Chef VIP 4

Salvador Zerboni se impuso anoche en Top Chef VIP 4. El actor y villano de las telenovelas y los realities sorprendió con un nuevo sazón, demostrando que desde que inició en esta competencia, sus dotes culinarios se han ido puliendo. Muchos lo consideran posible ganador de esta edición, mientras que otros creen que la victoria está cerrada entre Paco Pizaña y Cristina Porta.

El contenido del reality, al menos en esta temporada, ha sido diverso. En temas de cocina, platillos y retos, el programa no ha defraudado; sigue siendo entretenido para el público televidente, desde su premisa fundamental: esta es una competencia de cocina. Pero el drama, por primera vez, llegó a convertirse en el platillo principal del show.

Zerboni ha colaborado en parte con el drama que vemos en la cocina del reality. Ha cultivado amistades como enemistades. Lo que ahora recibe de Paco y Cristina viene casi en respuesta al mismo trato que él les ofrece. Y aunque se crean muy distintos, al final sus parecidos son más que sus diferencias.

De momento, las amistades más sólidas del actor mexicano dentro de la cava se limitan a Angélica Celaya, Matías Ochoa y Lorena Herrera. De los eliminados sus lazos más fuertes siempre estuvieron con Juan Soler, Sergio Sendel, Héctor Sandarti, Sergio Goyri y Curvy.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 4 aquí:

· ¿Cristina y Paco sin “umami” en la cava de Top Chef VIP 4?

· El público de Top Chef VIP 4 quiere a Matías Ochoa en La Casa de los Famosos 2026

· Valeria Cuevas es eliminada por segunda ocasión de “Top Chef VIP 4”