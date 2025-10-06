La verdad detrás de “Top Chef VIP 4” según los finalistas

Conversamos con los cuatro finalistas de la cuarta temporada de “Top Chef VIP“. El reality de Telemundo que llegará a su final el día de hoy. Salvador Zerboni, Lorena Herrera, Cristina Porta y Paco Pizaña son los cuatro participantes que se disputarán el primer lugar rumbo a los $200,000 dólares.

La plática estaba pautada y frente a mí por más de 15 minutos tuve a los finalistas. Hubo mucha cordialidad durante nuestro intercambio de opiniones; eso sí, no todos son amigos.

Lorena y Zerboni estaban muy alineados, ambos conscientes de quiénes son en esta competencia y de quiénes han sido para ellos Paco y Cristina. El actor mexicano y la periodista española estaban enfocados en lo suyo y tenían muy claro que su trabajo era llegar a la final, independientemente de las consecuencias.

En minutos te compartiremos el video completo de nuestra entrevista con los finalistas, a través de nuestro programa “Chatting con Protagonistas”.

Porta abraza a su público y dice no perder el tiempo en sus detractores. Paco lo ve de una manera menos combativa, alegando que en una historia completa siempre debe haber villanos para que existan héroes y heroínas. Pero que así mismo no puede enojarse por la reacción negativa del público cuando también vive del aplauso.

Lorena y Zerboni dicen estar cansados del formato reality que se generó dentro de esta competencia, mientras que Paco y Cristina entienden que esto es un programa de entretenimiento, razón por la cual entretener es parte de la misión del mismo bajo los matices tan amplios que aportaron todos al show.

Lorena destaca que haber sido alcanzados por la realidad para darte cuenta de lo que otros decían de ti, así como de la opinión pública, fue duro y no tan fácil de sobrellevar.

Hoy ganará el que mejor cocine, pero aunque alguien obtenga los $200,000 dólares, ayer Matías se llevó la competencia ganándose el afecto del público.

La construcción del show que realizaron Paco y Cristina, con sabores que fueron desde lo ácido hasta lo picante, inclinó la balanza dentro del programa. Ellos mismos construyeron la personalidad de las víctimas y se autodenominaron villanos de esta edición. No se puede pelear contra lo que ellos mismos decidieron personificar, para bien y para mal.

Sobre las víctimas y los victimarios, que al final fueron todos, hay que decir que esta dinámica construyó una importante parte del éxito de esta temporada. Algunos la aplaudirán y otros tal vez seguirán sin entenderla, pero el programa fue “redondo”. ¡Tuvo de todo!

