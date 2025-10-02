Paco Pizaña se convierte en el cuarto semifinalista de Top Chef VIP 4

La final de Top Chef VIP 4 está cerca. El público ya conoce el nombre de cuatro semifinalistas: Lorena Herrera, Cristina Porta y Angélica Celaya fueron las tres primeras personalidades que ganaron sus respectivos retos y conformaron el primer grupo. Paco Pizaña se convirtió anoche en el cuarto participante con un cupo en la semifinal.

Solo un puesto queda para la semifinal del domingo 5 de octubre y los nombres de: Yany Prado, Matías Ochoa y Salvador Zerboni siguen en competencia esperando quedarse con el último cupo.

El talento de Paco le ha permitido ser uno de los favoritos de esta cuarta temporada y sí, el actor mexicano está con un pie en la final… Pero para eso deberá vencer, de momento, a Lorena Herrera, Cristina Porta y a Angélica Celaya.

Hace un par de semanas se había filtrado quiénes serían los famosos que llegarían a la final no incluían el nombre de Celaya, pero sí a Matías y a Zerboni. De momento esto parece que no se cumplirá y ahora resta saber si el argentino, el mexicano o la cubana lograrán entrar en el equipo de semifinalistas.

Para algunos, la competencia estará entre Zerboni y Matías, pero Prado ha demostrado no solo talento, sino una capacidad de aprendizaje impresionante, ya que ha logrado equiparar sus capacidades culinarias a participantes que llevan más tiempo que ella en competencia.

