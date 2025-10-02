window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Paco Pizaña se convierte en el cuarto semifinalista de Top Chef VIP 4

El actor mexicano está con un pie en la final... Pero para eso deberá vencer, de momento, a Lorena Herrera, Cristina Porta y a Angélica Celaya

Para muchos Paco es el villano de la cuarta temporada de Top Chef VIP.

Para muchos Paco es el villano de la cuarta temporada de Top Chef VIP. Crédito: Cortesía | Telemundo

Por  Clary Castro

La final de Top Chef VIP 4 está cerca. El público ya conoce el nombre de cuatro semifinalistas: Lorena Herrera, Cristina Porta y Angélica Celaya fueron las tres primeras personalidades que ganaron sus respectivos retos y conformaron el primer grupo. Paco Pizaña se convirtió anoche en el cuarto participante con un cupo en la semifinal.

Solo un puesto queda para la semifinal del domingo 5 de octubre y los nombres de: Yany Prado, Matías Ochoa y Salvador Zerboni siguen en competencia esperando quedarse con el último cupo.

El talento de Paco le ha permitido ser uno de los favoritos de esta cuarta temporada y sí, el actor mexicano está con un pie en la final… Pero para eso deberá vencer, de momento, a Lorena Herrera, Cristina Porta y a Angélica Celaya.

Hace un par de semanas se había filtrado quiénes serían los famosos que llegarían a la final no incluían el nombre de Celaya, pero sí a Matías y a Zerboni. De momento esto parece que no se cumplirá y ahora resta saber si el argentino, el mexicano o la cubana lograrán entrar en el equipo de semifinalistas.

Para algunos, la competencia estará entre Zerboni y Matías, pero Prado ha demostrado no solo talento, sino una capacidad de aprendizaje impresionante, ya que ha logrado equiparar sus capacidades culinarias a participantes que llevan más tiempo que ella en competencia.

