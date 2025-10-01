Angélica Celaya se lleva el tercer cupo para la semifinal de Top Chef VIP 4

Angélica Celaya se lleva la tercera plaza de la semifinal de Top Chef VIP 4. La actriz mexicana se une así a Lorena Herrera y Cristina Porta rumbo a la final de esta edición. La competencia no fue sencilla y el resultado terminó complicando a Matías Ochoa, quien cuestionó la decisión de los jueces.

Los señalamientos de Matías son completamente válidos y comprensibles. Las evaluaciones del jurado tienden a favorecerlo, pero a la hora de elegir un ganador, este nunca se ve favorecido por los mismos.

Lamentablemente, las críticas del jurado son confusas, porque la mayor parte del tiempo las observaciones del chef Toño, la chef Betty y la chef Tita son halagadoras. Y aunque de vez en cuando lanzan algún comentario u observación negativa, la verdad es que siempre termina siendo confuso tanto para Matías como para el público televidente.

La competencia terminará la próxima semana y, una vez conozcamos el nombre del ganador, al día siguiente Telemundo estrenará la segunda temporada de La Isla: Desafío Extremo, en el mismo horario del programa conducido por Carmen Villalobos.

Después del programa que en esta edición será conducido por Héctor Suárez Gomís, la cadena también estrenará la primera temporada de “Dinastía Casillas”, protagonizada por Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes.

