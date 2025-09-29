Lorena Herrera es la primera semifinalista de Top Chef VIP 4

La noche del domingo, “Top Chef VIP 4” vivió la primera prueba rumbo a la semifinal. Cristina Porta, Yany Prado y Lorena Herrera vencieron con sus platillos a Salvador Zerboni y Paco Pizaña.

Las tres presentaron platillos preciosos a nivel visual, pero sólo una trabajó mejor los sabores y esa fue Lorena Herrera.

La actriz y villana de las telenovelas se consagró anoche como la primera participante en la semifinal de esta competencia, pese a que durante el último mes ha recibido comentarios negativos desgastantes por parte de Paco y Cristina, que la veían sin posibilidades de llegar a la final.

Cristina ha tenido un resfriado cuyas consecuencias la han llevado a pensar que está siendo víctima de brujería o “mal de ojo”. Ayer, una raíz en su cesta de cocina -la cual ella misma armó- la llevó a pensar que veía ahí una muñeca de vudú.

La verdad es que el mismo resfriado le dejó como consecuencia pérdida del sentido del gusto. Bajo esta premisa, tal vez, lo mejor era no cocinar.

Porta, además, está siendo fuertemente criticada por cocinar estando enferma. Manipular alimentos para los jueces con resfrío y, de paso, emplatar utilizando pulsera de pita, la cual restregó por todo el plato a la hora de servirle los alimentos a los jueces del programa. Aunque el público lo notó, los chefs prefirieron callar.

La semifinal se vivirá el próximo domingo 5 de octubre, mientras que la final se llevará a cabo el lunes 6 del mismo mes. Un día después, Telemundo estrenará en este mismo horario La Isla: Desafío extremo, seguido de “Dinastía Casillas”, el spin-off de “El Señor de los Cielos”.

