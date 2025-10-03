Salvador Zerboni y Matías Ochoa están en la semifinal de “Top Chef VIP 4”

El programa “Top Chef VIP 4” vivirá el 5 de octubre su semifinal. Seis pasarán a disputar este reto. Ellos son: Paco Pizaña, Cristina Porta, Angélica Celaya, Lorena Herrera, Salvador Zerboni y Matías Ochoa.

Yany Prado quedó eliminada de la competencia. Los retos que la actriz cubana enfrentó en esta edición no fueron sencillos. Salió del juego debido a problemas personales. Su padre falleció en el transcurso de la competencia.

Todo los retos dentro de las cocinas han sido sorpresivos, tanto para los televidentes como para los participantes. Y después de varios meses de competencia todos tenemos claras las capacidades de cada uno de los que estarán disputando la final del seis de octubre.

Esta cuarta temporada, además, se ha visto marcada por el drama. Muchos de los participantes vivieron este proyecto como si fuese “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

La cocina suele ser dramática por los retos que los jueces estipulan para cada día de competencia. A esto se le suma la convivencia dentro de la cava, pero en esta temporada muchos mezclaron lo personal con lo profesional y los rumores de infidelidades y traiciones se posicionaron en el ojo público por encima de las dinámicas de la cocina.

La temática principal del programa pasó de plato principal a plato de segunda mesa. Pero, aunque hay quienes no pudieron consentir estos matices, muchos otros se rindieron ante el drama y la “convivencia tóxica” de personalidades como Paco Pizaña, Salvador Zerboni y Cristina Porta.

Lamentablemente, el talento de los tres es indiscutible y, para muchos, el ganador será uno de ellos. Estilos y formas diferentes tenemos en la cocina de cada uno.

El domingo uno de los seis se quedará en el camino. Se cree que la persona que no logrará pasar a la semifinal es Angélica Celaya.

