Matías y Angélica eliminados de Top Chef VIP 4

¡Se fueron con elegancia! Matías Ochoa y Angélica Celaya vivieron una intensa semifinal. En donde sus platillos conquistaron el paladar de algunos jueces, pero no lograron superar las observaciones a detalles que podrían haberlos metido en la final de “Top Chef VIP 4“.

La eliminación de Matía fue para muchos una de las más dolorosas porque el público esperaba, ansiaba, verlo en la final del programa. El argentino, como bien señaló Carmen Villalobos, se ganó el cariño de todos y con eso ya es ganador.

$200,000 dólares no sustentan una carrera en el mundo artístico, pero la valoración del público te hace invencible y altamente rentable. Esto es lo que se ganó Matías, algo que a largo plazo remunera mucho más.

Amor. Cariño. Devoción. Respeto. Credibilidad. Todo esto es lo que el público que se conectó con el argentino logró ver en él y lo que hace que muchos lo quieran observar en “La Casa de los Famosos” de Telemundo para el año 2026, en donde el público planea desde ya hacerlo acreedor del primer lugar.

De manera poética, los fans quieren darle a Matías lo que sienten le fue arrebatado en esta cuarta temporada del programa de cocina.

Con Angélica lloramos todos, porque al final lo que ella logró es la aspiración de muchas madres: lograr que tus hijos digan que “mamá lo cocina mejor”. Solo una mamá sabe el valor sanador que pueden llegar a tener esas palabras.

La final de este programa se vivirá hoy y en las cocinas de “Top Chef VIP 4” se enfrentarán Salvador Zerboni, Lorena Herrera, Cristina Porta y Paco Pizaña.

