Lorena Herrera tacha de gentuza Cristina Porta tras sus choques en ‘Top Chef VIP 4’

La actriz mexicana Lorena Herrera, quien está entre los semifinalistas de ‘Top Chef VIP 4’, se sinceró en una reciente entrevista con los medios de comunicación sobre su paso por el reality show de Telemundo, en donde ha tenido sus diferencias con algunos de los participantes, como Juan Soler y Cristina Porta, quien aún sigue en competencia.

Al ser cuestionada sobre la celebridad española, Lorena Herrera no pudo contenerse y la tachó de gentuza, al asegurar que no le interesa a hablar de ella y así lo hizo saber.

“Yo prefiero no hablar de ese tipo de gentuza, mejor así. Siguiente pregunta”, dijo tajante la actriz durante el encuentro que tuvo con la prensa en una de las pausas de las grabaciones de ‘Top Chef VIP 4’ en Colombia.

A pesar de su postura de no querer hablar de Cristina Porta, la prensa no se quedó de brazos cruzados e intentó obtener una respuesta a como fuera lugar, pero su postura no cambió.

“No es digna para que una hable de ellos, no es digna. Soy una mujer que lleva 36 años en el medio artístico y que el nombre mucho, o poco que yo tenga, ha sido por mi esfuerzo de trabajo en cine, en la tele, en canciones, en todo esto, nunca por andar destruyendo hogares”, dijo la actriz de 58 años.

Esos últimos comentarios de Lorena Herrera los hizo en alusión a la supuesta relación de Cristina Porta y Paco Pizaña de quien, se dice, dejó a su esposa para estar con la controversial ibérica.

“Qué ser tan detestable que ande destruyendo hogares”, soltó Lorena Herrera, quien no puede ver ni en pintura a Cristina Porta, quien, tal y como sucedió en ‘La Casa de los Famosos’ ha dado muchísimo de qué hablar en este reality de Telemundo.

Sigue leyendo: