Cristina Porta nos revela cómo vivió la final de Top Chef VIP 4

Conversamos con Cristina Porta, la ganadora de “Top Chef VIP 4”. La española nos confesó que tuvo poco tiempo para preparar la final, ya que durante las últimas semanas se dedicó más a sobrevivir dentro de la competencia. Pero sí hubo un momento en donde tuvo que organizarse porque los platos que quería utilizar para este último reto venían en camino desde España.

Durante la entrevista, la española se veía más sonriente, calmada y satisfecha no solo con el resultado, sino también con la travesía que la llevó hasta la final.

Cristina reconoce que el programa tuvo dos vertientes, la competencia de cocina como tal y el reality en el que participaron todos construyendo el drama del show. Acepta que realizó críticas duras hacia los platillos de sus compañeros, pero también asegura que no es la villana que todos están queriendo pintar.

Explica que no criticó el trabajo de todos, simplemente fue más severa con aquellos que dejaron de caerle bien. Destaca que no soporta las dobles caras, que ella prefiere ser frontal, directa y decir las cosas como son a comportarte como Salvador Zerboni o Lorena Herrera.

Acepta que de esta competencia se quedará con gente que vale mucho, pero lamenta haber confiado en quien no debía.

