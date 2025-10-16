Paco Pizaña aclara si su matrimonio se terminó por culpa de Cristina Porta

El actor mexicano Paco Pizaña, quien se separó de Julia Urbina durante su paso por ‘Top Chef VIP 4’, se sinceró en entrevista sobre los motivos que los llevaron a seguir sus caminos por separado a dos años de su boda.

En una conversación que tuvo con la revista TVNotas, el actor de ‘Eternamente Amándonos’ aclaró si su cercanía con Cristina Porta tuvo algo que ver en la decisión, pues no faltaron los que señalaron una supuesta infidelidad como el motivo del truene.

“Ya había cosas que no estaban bien y, obviamente, la distancia hizo exhibirlas más. Eso fue lo que nos distanció y también lo volvió más doloroso porque hubiera sido ideal estar ahí en el momento como para arreglar las cosas, pero se dio de esa forma, lamentablemente, y no hubo otra opción más que navegarla así”, dijo Paco Pizaña en la entrevista.

En la misma conversación negó, de manera categórica, que Cristina Porta tuviera algo que ver en su ruptura.

“Nosotros conectamos de muchas formas. Nos volvimos cómplices en la aventura. Empezamos no solo a ser aliados dentro del reality, sino que practicábamos juntos, íbamos a ensayar, nos dábamos puntos de vista, practicábamos emplatados juntos, entonces fuimos caminando juntos el camino y, obviamente, se va generando un vínculo, un vínculo de aliados. Éramos una mancuerna explosiva que nos aliamos muy bien para hacer esta parte del reality que tiene que suceder”, se sinceró Paco

A continuación detalló que sí existió una conexión entre ambos por la forma en que jugaron y en la que ambos emplataban sus platillos, pero no más allá.

“Hubo un sentimiento de conexión. Estamos viviendo en una adrenalina tan constante que todo se potencia, de la misma forma que Jerry se volvió mi hermano, pero los dos siempre estuvimos conscientes de que lo importante era el reality”, concluyó Pizaña sobre la relación que tuvo con la que acabaría siendo la ganadora de la cuarta temporada.

