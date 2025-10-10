Juan Soler revela cómo se encuentra tras abandonar ’Top Chef VIP 4’ por problemas de salud

El actor argentino Juan Soler, quien se vio obligado a abandonar ‘Top Chef VIP 4’ por problemas de salud, reapareció en ‘La Mesa Caliente’ donde habló de las complicaciones que pasó y que detonaron en su salida del reality show de Telemundo.

El galanazo, de quien se dijo había sufrido un preinfarto, se sinceró en la emisión sobre su estado de salud, al asegurar que ya se encuentra mejor.

Durante su intervención Juan Soler dejó en claro que su abandono no tuvo nada que ver con la caída que sufrió en los días previos, sino a algo mucho más grave y que descuidó.

“Se dañó el sistema renal, el riñón quedó muy comprometido, el sistema hepático también justamente por todo el engrosamiento de la sangre por la falta de líquido. Fue todo una serie de consecuencia”, detalló la pareja de Paulina Mercado.

En la misma entrevista declaró que se enfocó tanto en brillar en el programa conducido por Carmen Villalobos que se descuidó, a tal grado que dejó de escuchar a su organismo.

“Es muy demandante este tipo de trabajo y no me hidraté, no me cuidé, no dormí lo suficiente. De lunes a viernes grabábamos todos los días, sábados y domingos tomábamos clases, entonces sí fue muy pesado. Descuidé mi cuerpo y no estuvo bien”, concluyó Juan Soler.

A pesar que su salida se dio a conocer hace tan solo unos días, el actor de las telenovelas dejó en claro que el episodio de salud ocurrió hace más de un mes, por lo que ahora se encuentra mucho mejor, a tal grado que ya hasta viajó al extranjero.

