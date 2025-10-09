Este fue el rating de la final de “Top Chef VIP 4”, en la que Cristina Porta se coronó como ganadora

Cuatro horas. La final de “Top Chef VIP 4” duró cuatro horas y contó con la participación musical de Elvis Crespo, quien llegó para apoyar a los finalistas durante su última prueba.

En la final contamos con la participación de Cristina Porta, Paco Pizaña, Lorena Herrera y Salvador Zerboni. Los cuatro tuvieron que presentar un menú completo con entrada, plato fuerte y postre. Pero el menú tenía que estar construido desde una narrativa que hablara de la persona que lo estaba presentando, en este caso, los finalistas.

El resultado final nos dejó a Cristina Porta como ganadora. La española presentó un menú contundente que la colocó por encima del resto de competidores. Desde el primer platillo el público podía ver que la española llegó a ganar. Todo lo tenía simétricamente calculado.

La final, en cuanto a rating, posicionó al programa en el primer lugar, en el horario estelar, independientemente del idioma (excluyendo deportes), entre adultos de 18 a 49 años, según Nielsen.

Telemundo compartió los reportes oficiales que demuestran que el episodio final posicionó a Telemundo como la cadena en español número uno en horario estelar, con 536,000 adultos de 18 a 49 años y 1.8 millones de espectadores totales, superando a Univision en un +77% y un +56%, respectivamente. Con su regreso previsto para 2026, la cuarta temporada de Top Chef VIP también presentó el final con mayor audiencia en la historia de la franquicia en ambos grupos demográficos.

A lo largo de su emisión completa, la cuarta temporada de Top Chef VIP promedió 313,000 adultos de 18 a 49 años y 1.2 millones de espectadores totales, ubicándose como el programa de televisión en español número 1 en su franja horaria entre los espectadores totales.

La cuarta temporada se contó a través de la participación de estos famosos.

20 celebridades le dijeron que sí a Telemundo para demostrar que con trabajo y esfuerzo constante se puede aprender una profesión tan noble como la cocina.

Esta cuarta edición contó con un distinguido panel de chefs latinoamericanos, entre ellos Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez.

Los concursantes famosos incluyeron: Sergio Sendel, Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Jerry Bazúa, Valeria Cuevas, Sergio Goyri, Nicole Curiel, Curvy Zelma, Elvis Crespo, Héctor Sandarti, Salvador Zerboni, Paco Pizaña, Matías Ochoa, Christopher Vélez, Angélica Celaya, Yany Prado, Norkys Batista, Celinee Santos y Karina “La Voz” Moreno.

