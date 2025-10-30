Cristina Porta responde a si será el reemplazo oficial de Myrka Dellanos en ‘La Mesa Caliente’

Cristina Porta se sentó a conversar con Rodner Figueroa para su podcast, en donde hablaron sobre todos los pormenores de la vida de la reconocida periodista española, recién ganadora de “Top Chef VIP 4”. En esta conversación, Porta habló sobre los dos realities que la hicieron conocida para el público hispano, entre ellos “La Casa de los Famosos 3”.

La española tiene claro que lo mejor que le dejó la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo fue su amistad con Maripily Rivera, a quien describe como genuina y generosa. A quien además no solo ama y respeta, sino que también admira.

En “Top Chef VIP 4”, se quedan con ella personalidades como Paco Pizaña, Valeria Cuevas, Matías Ochoa y Yany Prado.

Sobre su vida actual y su trabajo en “La Mesa Caliente”, dice sentirse feliz y cómoda porque el formato del programa se le acomoda a la perfección. Le gustan los matices de los temas, que abarcan desde la política y temas nacionales hasta el entretenimiento y los realities.

Rodner en sus preguntas fue claro, y la cuestionó sobre la posibilidad de ser el reemplazo de Myrka Dellanos ahora que ocupa su silla. Ante la pregunta, Cristina Porta alegó lo siguiente: “Myrka es insustituible. He venido muchas veces por semana; no puedo decir que sea el reemplazo, porque tampoco creo que vaya a ser así”.

El conductor ha insistido entonces en saber si le gustaría ser el reemplazo de Myrka y Porta ha vuelto a matizar: “No me gusta eso de reemplazar. Me pilló por sorpresa la noticia —del despido de Myrka—. Me encantaría trabajar en La Mesa Caliente. Se me da bien y se acomoda a todo lo que soy. El deseo está ahí”.

Sigue Leyendo más de Cristina Porta aquí:

· Cristina Porta y Paco Pizaña confirman relación, apareciendo juntos en la entrega de Premios Billboard de La Música Latina 2025

· Cristina Porta expone mensajes de odio de sus detractores

· Paco Pizaña aclara si su matrimonio se terminó por culpa de Cristina Porta