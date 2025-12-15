Matías Ochoa es el primer hombre eliminado de Exatlón Estados Unidos

Insólito. El mejor jugador del equipo azul por parte de la nueva generación se convirtió en la noche del domingo 14 de diciembre en el primer hombre eliminado de la temporada, después de disputar la final frente a Franz y Lorenzo Figueroa. ¡Hablamos de Matías Ochoa! Sin lugar a dudas, la eliminación del argentino ha sido una de las más sorpresivas de la décima temporada de Exatlón Estados Unidos.

Matías es rápido, pero su puntería no siempre fue la más certera. La final de anoche demostró una de las grandes fallas del equipo azul. Y es que en varias ocasiones sus integrantes suelen ser los más rápidos en los circuitos de la competencia frente a los rojos, pero a la hora de definir el juego en la puntería terminan perdiendo como siempre.

Lo que pasó con el argentino anoche fue un reflejo claro de esta situación. Porque aun cuando Frenz y Lorenzo no son los mejores competidores del equipo azul, demostraron tener mejor puntería que Matías; sin embargo, hay que tomar en cuenta que el finalista de “Top Chef VIP 4” terminó ese reto con el tobillo lesionado y, aunque empezaba con velocidad, terminaba cojeando rumbo al cuadro de puntería. Tal vez el extenso dolor en el pie de apoyo no le permitía fijar su puntería, al punto de llevarlo a la inminente derrota.

Las especulaciones del equipo rojo sobre el apoyo del equipo azul de manera descarada hacia Matías versus Lorenzo y Franz generaron descontento en el público televidente, quienes han denominado a Fernando Lozada como el chismoso de la temporada.

