Dan Pastrana se perfila como el gran favorito del equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

Sin ninguna incertidumbre, en la actualidad Dan Pastrana es uno de los jugadores más valiosos para el equipo rojo. El boricua es uno de los más efectivos dentro de los circuitos de Exatlón Estados Unidos. En esta décima temporada hemos podido conocer a uno de los atletas más rápidos y certeros dentro del cuadro de puntería de la competencia. Es, sin lugar a equivocarnos, el rival a vencer de esta edición.

Pero también hay otros participantes que han dado la sorpresa en esta décima edición; entre ellos tenemos que mencionar a Matías Ochoa —del equipo azul— dentro de esta nueva generación encabezada por Pastrana. Sin embargo, aun cuando el argentino es muy bueno, los rivales con los que ha tenido que enfrentarse han conocido de su mano la derrota, pero también han llevado a Matías a la frustración, debido a que al día de hoy lo superan en victorias.

Es así como debemos hablar de “El Gallito” Vásquez —del equipo rojo—, quien desde que empezó esta competencia no ha parado de sumar puntos y de demostrar que su rendimiento lo hace estar dentro del top cinco de los mejores de la temporada.

Expuesto lo anterior, ¿quiénes podrían hacerle frente a Dan Pastrana en esta competencia? En el equipo rojo, probablemente solo tres; hablamos de Emmanuel -“Plátano Power”-, Kelvin Noé Rentería y el mismísimo Matías Ochoa.

