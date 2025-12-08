María Antonieta es la primera eliminada de Exatlón Estados Unidos.

María Antonieta ya no forma parte de la décima temporada de Exatlón Estados Unidos. La venezolana, integrante del equipo azul, fue eliminada anoche de la competencia.

Su eliminación no fue una sorpresa. La verdad es que la venezolana en todas las pruebas siempre se mostró lenta. Perdía mucho tiempo y de manera innecesaria a la hora de realizar los tiros de puntería, que son los que siempre definen los retos dentro de Exatlón.

A la hora de correr los circuitos demostró, anoche y por primera vez, mucho más ahínco. Sin embargo, esta nueva energía la necesitaba exponer desde el primer día y esto nunca sucedió. Si perdió, no fue porque sus compañeros no la alentaran o no le ayudaran a la hora de reforzar su paso dentro del circuito. Ella, repito, en los puntos de puntería caminaba, no corría.

Desde la semana pasada, tal vez sin darse cuenta, la energía que emanaba de ella daba la impresión de que estaba lista para irse. Y es que el equipo azul tiene muchos participantes a los que les cuesta sumar puntos para el equipo, pero muchos demuestran garra y frustración ante las pruebas y las derrotas. Mientras que María Antonieta parecía emanar indiferencia.

Johanna, por su parte, aun después de haberse caído y lesionado la muñeca, no puso reparo y demostró que está viva dentro de Exatlón. Nunca bajó la guardia en la prueba de eliminación y, después de sus tiros, siempre corría sin ver la mesa de su compañera para asegurarse de cumplir con su reto.

La eliminación, en pocas palabras, fue justa. Y esto también le permitió a Andrei conectarse no solo con su equipo, sino también con la competencia. Porque el día que se jugaba su posible nominación, ella, en lugar de mostrarse unida al equipo, se veía alejada. Este reto la conectó con todos y la motivó a despertar dentro de Exatlón Estados Unidos, en donde o anotas puntos o te vulneras para los retos de eliminación.

A Lorenzo le toca sumar victorias esta semana o podría ser el segundo eliminado de su equipo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Esta nueva semana les tocará a los hombres medir sus derrotas y sus victorias. Lorenzo Figueroa, de los azules, es quien corre mayor peligro por su bajo rendimiento y podría ser el segundo eliminado de su equipo, si es que esta semana no suma victorias.

