Telemundo trae de vuelta Exatlón Estados Unidos con Frederik Oldenburg

Exatlón Estados Unidos vuelve a las pantallas de Telemundo, bajo la conducción de Frederik Oldenburg. El programa dará inicio el 2 de diciembre, en el horario de las 7 PM / 6 C. Para esta edición volveremos a contar con los equipos Rojo y Azul. Sus integrantes se enfrentarán en circuitos aún más extremos.

“La décima temporada de Exatlón Estados Unidos representa un hito en la evolución del entretenimiento en español dentro de este tipo de competencias deportivas diseñadas para toda la familia”, dijo Francisco “Cisco” Suárez, EVP, Primetime Non-Scripted Programming and Specials en Telemundo. “Estamos orgullosos de ofrecer una temporada que cautivará a todos, celebrando el espíritu de competencia, resistencia y trabajo en equipo que ha definido a la serie desde su inicio”.

La producción nos ha confirmado que para esta décima temporada, la competencia contará con nuevas personalidades, incluyendo reconocidos medallistas olímpicos, atletas profesionales y campeones deportivos internacionales, que serán anunciados próximamente.

Mediante un comunicado de prensa, Telemundo hace un recuento destacando que a lo largo de las nueve temporadas pasadas ha reunido a más de 200 competidores y ha otorgado más de $6 millones de dólares entre premios y recompensas.

