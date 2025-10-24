Exatlón regresa en diciembre a las pantallas de Telemundo con una nueva temporada

Telemundo ha confirmado el regreso de su competencia más feroz. Las arenas de Exatlón están listas para recibir a los atletas que conformarán esta nueva temporada.

Al día de hoy, esta competencia cuenta con nueve temporadas en su haber, y como ya es tradición, el año no cierra sin que Exatlón Estados Unidos vuelva a Telemundo y todo está programado para el mes de diciembre. La cadena, mediante un comunicado de prensa, asegura que esta décima edición está “lista para recibir a nuevos contendientes que revitalizarán la competencia más feroz del planeta, llena de adrenalina, desafíos extremos y espíritu indomable”.

Con el anuncio se espera que además pronto la cadena también confirme la conducción del programa de Frederik Oldenburg, quien ha sabido dejarle su sello a esta competencia.

Hay que recordar que en la televisión hispana no hay nada como los circuitos de Exatlón Estados Unidos y ahora que se anuncia como “Arena de Campeones”, el público se hace una idea de la temporada que tendremos.

Obviamente, el inicio de esta competencia nos confirma que estamos a punto de entrar a la temporada final de “La Isla”. Desafío Extremo 2″, el reality que tiene a todo el mundo hablando.

Se desconocen los nombres de los nuevos atletas, pero se espera que al menos algunos de la primera edición de “La Isla: Desafío Extremo” puedan integrar esta temporada para el equipo de famosos. Hablamos de Guty Carrera, Danilo Carrera, Adrián Di Monte, entre otros.

