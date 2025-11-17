‘Exatlón Estados Unidos’ regresa a Telemundo con ocho guerreros de temporadas anteriores

“Exatlón Estados Unidos” ha desvelado los nombres de los ocho primeros competidores que conformarán esta edición. Todos ellos no son extraños para el público televidente, puesto que fueron estrellas durante temporadas anteriores.

La competencia deportiva más longeva de la televisión regresa en su décima temporada y esta será conducida por Frederik Oldenburg.

Como te mencionamos antes, esta edición reunirá a legendarios atletas de los emblemáticos equipos rojo y azul. Todos ellos están listos para volver a las arenas más feroces de la televisión y los televidentes podrán disfrutar de todo esto a partir del martes 2 de diciembrea las7 pm/6 C por Telemundo.

Los primeros atletas confirmados son:

· Anisa Guajardo – Futbolista profesional mexicoamericana nacida en Fresno, California, que formó parte de cuatro temporadas de Exatlón Estados Unidos, incluyendo la edición All-Stars. Su velocidad y disciplina deportiva la convirtieron en una pieza clave para su equipo.

· Denisse Novoa – Actriz y atleta mexicana apodada “La Pantera”, destacada participante de la temporada 3 de Exatlón Estados Unidos. Novoa ha sido una de las favoritas a lo largo de la historia de la competencia deportiva y se ha distinguido por su estilo veloz en cada circuito. Ha participado en las series de Telemundo Vuelve a Mí y Juego de Mentiras.

· Emmanuel Jáquez – Atleta dominicano finalista en varias temporadas de Exatlón Estados Unidos. Conocido como “El Plátano Power”, se ganó el cariño y respeto del público por su humildad y gran capacidad física.

· Fernando Lozada – Influencer y presentador mexicano-colombiano que participó en Exatlón Estados Unidos temporada 4. Destacó por su carisma y fortaleza física, convirtiéndose en uno de los favoritos antes de ser eliminado cerca de las semifinales. Ha formado parte de otros realities de la cadena como La Casa de los Famosos y Los 50.

· Kelvin Rentería – Atleta mexicano conocido como “El Vaquero”, uno de los competidores más emblemáticos de Exatlón Estados Unidos, que lo llevó a participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos y Los 50. Ha llegado a varias finales gracias a su fuerza, constancia y espíritu competitivo.

· Polo Monárrez – Actor mexicano que compitió en Exatlón Estados Unidos como integrante del equipo Famosos. Aunque provenía del mundo del entretenimiento, sorprendió con su entrega y actitud positiva. Ha participado en otros realities de Telemundo como Los 50 y Así Se Baila, así como en las series Betty en Nueva York, La Suerte de Loli y El Señor de los Cielos.

· Viviana Michel – Futbolista mexicana del Club América Femenil que llevó su talento y resistencia a Exatlón Estados Unidos. Esta influencer, que ha incursionado en el mundo del fitness, ha brillado por su desempeño constante y su emotiva participación tanto en la edición All-Stars como en La Isla: Desafío Extremo

· Wilmarie Negrón – Enfermera y atleta puertorriqueña especialista en carreras con obstáculos que participó en Exatlón Estados Unidos y su versión All-Stars. Su liderazgo y fortaleza emocional la convirtieron en una figura destacada del equipo Azul.

