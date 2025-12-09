¿A qué se debe la mala racha del equipo azul versus los rojos en Exatlón Estados Unidos?

El equipo azul no termina de ganar ningún combate significativo en Exatlón Estados Unidos. Al día de hoy, durante la décima temporada de esta competencia, el equipo de Kelvin Noé Rentería lleva solo una victoria frente al equipo rojo. Anoche volvieron a estar a un punto de diferencia, de poder arrebatarle al equipo de Fernando Lozada la mejor parte de la villa Exatlón.

¿A qué se debe esta mala racha? En primer lugar, la disparidad en los equipos. Los rojos cuentan con muchos más atletas e integrantes con un rendimiento superior a los que tenemos en el equipo azul. La disparidad entre ellos, para muchos, corre por cuenta de la producción y esto genera que el público siempre tenga algo que decir en contra del programa.

El siguiente problema, dentro del equipo azul. Es que en los circuitos solo son efectivos: Kelvin Noé Rentería, Emmanuel -Plátano Power-, Denisse -La Pantera Novoa-, Matías Ochoa y Wilmarie. Mientras que Johanna, Lorenzo Figueroa y Franz no terminan de concretar. Y si bien es cierto, los tres ya cuentan con algunas victorias, estas se pueden contar con una mano a nivel individual.

El problema de los tres no solo es la falta de rapidez en los circuitos, sino lo malos que son aún en temas de puntería. Con el tiempo, esto es algo que todos podrían llegar a mejorar; sin embargo, también es cierto que en Exatlón el tiempo es oro y, si no lo aprovechas, llegarán las pruebas de eliminación porque el rendimiento individual es lo que determina a los sentenciados de cada equipo.

Por ejemplo, si para el jueves y viernes de esta semana Franz y Lorenzo siguen sin sumar cuantiosos puntos para su equipo, cualquiera de ellos quedará sentenciado. Y si el equipo azul no logra ganarle el día al equipo rojo durante las pruebas de sentencia, tanto Franz como Lorenzo podrían quedar nominados automáticamente.

Ahora bien, si los rojos llegasen a perder, ¿contra quién tendrían que competir Franz y/o Lorenzo? De momento solo tenemos dos opciones según rendimiento, Polo Monárrez e incluso Fernando Lozada dos fuertes veteranos de esta competencia.

