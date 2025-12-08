Estas son las nuevas rivalidades en Exatlón Estados Unidos

Exatlón Estados Unidos ha comenzado y su décima temporada no ha decepcionado al público. Las nuevas rivalidades alimentan la competencia que día con día toca sus momentos más álgidos. En el caso de las mujeres, la rivalidad la protagonizan Yulissa y Kelly. Una por parte del equipo azul y la otra por los rojos, respectivamente.

Dentro del terreno de juego, ambas han ganado y han perdido en diferentes retos. Desatando ya una clara enemistad entre ellas dentro de la competencia. Empujones van y vienen en el punto de tiro y el público en ocasiones se encuentra dividido a la hora de señalar a la culpable.

En el caso de los hombres, tenemos rivalidades particulares contra Dan Pastrana del equipo rojo. Tanto “Plátano Power” -Emmanuel- como Matías Ochoa se han enfrentado con él y desarrollado un claro sentido de competencia en contra del boricua.

Mientras que en los circuitos aún buscamos ver quién puede hacerle frente a Anissa, la actual capitana del equipo rojo. Algunos creen que Wilmary podría correr con esta obligación; sin embargo, Anissa es una de las contrincantes más duras de la competencia a nivel general.

La competencia aún está atravesando sus primeras semanas, probablemente más, y nuevas rivalidades surgirán en el camino. Hay quienes creen que Fernando Lozada y Kelvin Noé Rentería podrían de la noche a la mañana caer en un feudo de opiniones dentro de la competencia.

