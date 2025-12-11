Franz es el primer hombre sentenciado en Exatlón Estados Unidos. Pertenece al equipo azul, y debido a la derrota que su equipo sufrió anoche, su desempeño de victorias individuales lo llevó a ser nominado. La única forma de salvarse de este tipo de procesos en la competencia es o que tu equipo gane o que tú sumes las suficientes victorias individuales para no estar en los últimos lugares de puntuación.

Hoy, por ejemplo, si los azules vuelven a perder contra el equipo rojo, esto quiere decir que el siguiente nominado por los azules sería nada más y nada menos que Lorenzo Figueroa, quien, aunque ha sumado puntos en las últimas competencias, sigue teniendo un rendimiento bajo en comparación con el resto de sus compañeros.

Por otra parte, si el equipo rojo perdiese esta noche, esto pondría a Polo en la lista de nominados, ya que él junto a Fernando Lozada son quienes menos puntos han sumado a esta competencia.

Lamentablemente, si el equipo azul no logra ganar más retos, este próximo domingo veremos a los azules eliminarse entre sí.

Vale recordar que el equipo rojo, al día de hoy, sigue teniendo entre sus filas a Dan Pastrana. “El Halcón” se ha convertido no solo en el rival a vencer, sino en el atleta más completo de esta competencia junto al “Gallito”.

Las habilidades de estos dos, frente al resto de sus compañeros, le han permitido al equipo rojo ser invencible en esta décima temporada. Ya que, aun cuando Polo y Lozada van en último lugar en sumatoria de puntos, ellos dos sí suman puntos al equipo. Su rendimiento es de un 40 % y un 42 %, respectivamente. Mientras que los últimos lugares por parte del equipo azul tienen un rendimiento alrededor del 20 %.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· Dan Pastrana se perfila como el gran favorito del equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

· ¿A qué se debe la mala racha del equipo azul versus los rojos en Exatlón Estados Unidos?

· Estas son las nuevas rivalidades en Exatlón Estados Unidos