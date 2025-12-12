El equipo azul vuelve a perder la villa y los rojos no ceden en Exatlón Estados Unidos

El equipo azul no logrará conocer la victoria de manera permanente frente al equipo rojo, porque además de que son un grupo más equipado, la racha de victoria de estos ha logrado minar la confianza de sus rivales, a tal punto que incluso los que tienen mejor puntería han empezado a fallar. ¡Exatlón Estados Unidos parece estancado con la falta de respuesta del equipo azul!

Anoche el equipo de Kelvin Noé Rentería superó la derrota de un día anterior, perdiendo de nuevo pero por un marcador aún más delirante y triste que el día anterior. La producción deberá ayudarle al equipo azul llevando a cabo cambios o llevando atletas que le sumen, o el programa llegará a la tercera semana como un duplicado de lo que han sido la primera y la segunda semana de competencia.

La monotonía de las derrotas del equipo azul vuelven aburrido el programa, y no le permiten a la audiencia mantenerse atenta al programa. O te sumes en el celular o sencillamente cambias de canal. El equipo azul no da para más y sin necesidad de hablar con Mhoni Vidente, Biss La Médium o Deseret Tavares sabemos que el próximo domingo alguien del equipo azul abandonará la competencia. La pregunta es quién: Franz o Lorenzo Figueroa.

Cuando Frederick Oldenburg habla de la escasez de comida en el campamento Exatlón, buena parte del público ni siquiera lo toma en cuenta, porque muchos de los televidentes venimos de ver “La Isla: Desafío Extremo 2” en donde los participantes de dicho reality sí conocen la diferencia entre tenerlo todo y perderlo para quedarte con nada.

Playa baja es literalmente la precariedad en la tierra dentro del mundo de los realitys de Telemundo, mientras que el campamento de Exatlón parece la gloria comparado con lo que tanto Martín como Mauricio Islas y Julieta Grajales tuvieron que vivir con el resto de sus compañeros.

