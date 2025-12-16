El equipo azul gana por primera vez “la villa” en Exatlón Estados Unidos

Exatlón Estados Unidos es una competencia que por momentos es fácil de predecir y en otras ocasiones te lleva la contraria con resultados inesperados. Matías Ochoa fue eliminado de la competencia el domingo 14 de diciembre, y un día después su equipo se lleva la victoria, arrebatándole así “la villa Exatlón” al equipo azul, quien la ha tenido para su completo uso y deleite durante dos semanas consecutivas.

¿A qué se debe entonces esta victoria del equipo azul? Mi análisis personal me lleva a decir que tanto Franz como Lorenzo Figueroa ganaron seguridad después de saber que ellos dos lograron eliminar del juego a uno de los competidores más fuertes y versátiles del equipo azul.

Porque por mucho que hayan querido a Matías como amigo y compañero, haberle ganado a un competidor tan complicado reivindicó en su corazón y en su cabeza el hecho de saber que pueden lograrlo.

Anoche ambos aportaron puntos significativos a la competencia. Demostraron no solo resolución y rapidez, sino también puntería. Dejándoles claro a los contrincantes, a sus compañeros y a ellos mismos que por fin se habían conectado con la competencia.

Perder a Matías frente al equipo rojo también los invitó a darse cuenta de que, si no despertaban del trance de la derrota continua, cada domingo la eliminación de los azules sería la misma, entre ellos mismos. Mientras que el equipo rojo no tendría que mover un dedo en la eliminación. Porque ya ellos habían movido sus mejores dichas durante los circuitos semanales.

El reto está sobre la mesa; el equipo azul deberá demostrarse a sí mismo si es capaz de quedarse con “la villa Exatlón” y salvar el terreno conquistado dándose a sí mismos más victorias en los circuitos de este reality.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· Matías Ochoa es el primer hombre eliminado de Exatlón Estados Unidos

· El equipo azul vuelve a perder la villa y los rojos no ceden en Exatlón Estados Unidos

· Franz es el primer hombre sentenciado en Exatlón Estados Unidos