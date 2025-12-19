El equipo azul se niega a perder “La Villa” en Exatlón Estados Unidos

Anoche el equipo azul ganó la competencia por “La Villa Exatlón”. El equipo rojo deberá seguir en el campamento, ya que de momento los contendientes no tienen intención de regresar a las incomodidades del mismo.

Si bien es cierto que, a nivel general, el equipo azul sigue siendo inferior en cuanto a cantidad de victorias versus el equipo de los famosos, la verdad es que por primera vez estamos viendo un despertar en la nueva generación que integra dicho grupo.

Emmanuel, también conocido por el público como “Plátano Power”, habló claro con ellos, haciéndoles ver que necesitaban que ellos sumaran puntos para poder equiparar la energía invertida por parte de la vieja generación. El hecho de que Franz, Lorenzo, Johanna y Yulissa no sumaran puntos, sino que siempre fueran en negativo, es lo que le brindaba al equipo rojo una ventaja literal de cuatro puntos dentro de los circuitos, que a la larga sumían en la derrota a los contendientes.

Anoche, por esta razón, los azules volvieron a sumar puntos importantes, tanto para imponerse por encima de los rojos. Ahora lo que les hace falta es continuidad y no bajar la guardia. Porque ahí es donde fallan. Los famosos no dejan de buscar la victoria y por esta razón aún no tienen a ninguna mujer sentenciada dentro de sus filas. Pero esto podría cambiar hoy en la noche, si es que los contendientes vuelven a repetir la estrategia de anoche, con lo cual podría asegurar a Edrei o a la mismísima Alejandra.

