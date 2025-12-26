Óscar, del equipo rojo, es sentenciado y entra al proceso de eliminación en Exatlón Estados Unidos

En Exatlón Estados Unidos parece que no hay nada asegurado. Óscar Muñoz es el primer hombre nominado del equipo rojo, con posibilidad de salvarse el próximo domingo. Sin embargo, esta primera nominación genera un sentimiento de éxito en el equipo azul, que lleva tres semanas consecutivas perdiendo integrantes de su equipo.

Al día de hoy, Matías Novoa, Antonieta y Yulissa han sido eliminadas de la competencia, porque el liderato del equipo rojo sobre la mayoría de los circuitos ha sido innegable.

La nominación de Óscar sí se convirtió en una noticia de desconcierto para los rojos, que aún no se explican cómo es que su rendimiento se ha venido abajo en términos generales. Sobre todo porque ellos aún cuentan con todos sus integrantes, ya que ninguno ha sido eliminado, aún, de la competencia.

Hoy, viernes de sentencia, conoceremos el segundo nombre del participante sentenciado. Eso sí, por cómo se ha desarrollado la competencia hasta hoy, es posible que uno del equipo azul caiga en nominación esta noche. Tomando en cuenta los porcentajes de victorias a nivel individual, corre peligro Lorenzo Figueroa, por el equipo azul, ya que Franz ha mejorado exponencialmente en las arenas de Exatlón.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· El equipo azul retiene nuevamente la “villa” en Exatlón Estados Unidos

· Yulissa se convirtió en la tercera eliminada de Exatlón Estados Unidos

· El equipo azul se niega a perder “La Villa” en Exatlón Estados Unidos