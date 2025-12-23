El equipo azul retiene nuevamente la “villa” en Exatlón Estados Unidos

Las pocas victorias del equipo de contendientes en Exatlón Estados Unidos son un tanto sospechosas para mí. ¿Se niegan a perder la villa, pero están abiertos a perder a los participantes que menos aportan en las competencias?

Desde hace dos semanas, el equipo azul no pierde “La Villa Exatlón”. Mientras que los rojos, que en número son más, no logran salir del campamento. Lo cual, viéndolo todo desde su perspectiva, parece insólito. Es decir, ellos, los famosos, ganan todas las competencias, todas las pruebas y así también ganan la mayoría de premios y beneficios tras sus victorias, pero no logran recuperar la villa.

¿Será esto algo normal, o es una estrategia interna, muy interna, por parte del equipo azul, que semanalmente lo pierde todo, hasta integrantes, pero se afianzan a las comodidades de la villa?

Pero ahora, los rojos también están perdiendo la paz. El equipo de Fernando Lozada lleva semanas presentando el discurso de “equipo unido”, de “equipo sólido”, de “familia inquebrantable”. Mientras intentan rivalizar con los azules, acusándolos de no ser sinceros entre ellos, de no quererse o respaldarse de manera leal y equitativa, hoy veremos que las fricciones dentro del equipo de Anissa Guajardo no son tan sencillas.

¿Será que los rojos son solo fachada?

