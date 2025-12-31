“Plátano Power” se ganó una camioneta nueva, en Exatlón Estados Unidos

La noche del 30 de diciembre fue épica en varios sentidos en las arenas de Exatlón Estados Unidos. El equipo azul, el de los contrincantes, se llevó la victoria en una lucha por una camioneta del año. El equipo de Emmanuel, “Plátano Power”, lo dio todo en el terreno de juego y se coronaron como los vencedores. La parte final del reto nos dejó al hombre más veloz del circuito compitiendo con la mujer más rápida del mismo.

Johanna y Emmanuel regresaron a la arena y disputaron el gran premio. Dejándonos como resultado la victoria de “Plátano Power”.

¿En dónde está lo épico de todo esto?, preguntarán algunos. La verdad, la victoria del equipo azul, como la última victoria del año 2025, es épica, tomando en cuenta que el equipo de famosos, los rojos, ha sido el más regular de lo que va de temporada. Es el equipo del “Gallito” el que más victorias ha sumado al día de hoy; era casi lógico asumir que ellos se llevarían la última victoria del año, pero la vida, el destino o las agallas de los azules se interpusieron en su camino.

Vale decir que, mientras el equipo rojo ha logrado consolidar por completo a sus competidores, en los azules Lorenzo Figueroa sigue siendo el eslabón más débil. La próxima semana, cuando la competencia ponga en riesgo a los hombres menos eficaces dentro del terreno de juego, posiblemente veremos a Lorenzo abandonar las arenas de Exatlón Estados Unidos.

