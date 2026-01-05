Edrei Salas es la primera eliminada del equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

La noche del domingo 4 de diciembre en Exatlón Estados Unidos fue cardíaca. Por primera vez en la décima temporada de esta edición, el equipo azul logró sentenciar a tres competidoras del equipo rojo para el proceso de eliminación.

Alejandra, Kelly y Edrei fueron las integrantes del equipo de famosos que tuvieron que enfrentarse, en donde se vieron las verdaderas virtudes y carencias de este poderoso trío del equipo rojo. Literalmente, Alejandra quedó expuesta ante su propio equipo, como una competidora que ciertamente cae en prácticas indebidas dentro de las pruebas, ahora no solo contra “Los Contendientes”, sino también contra sus propias compañeras.

¿Las rojas son víctimas de las trampas de Alejandra?

La prueba tiene como indicación deslizarse en tobogán y, una vez abajo, levantarte para empezar a correr dentro del recorrido del circuito. Alejandra siempre se frenaba a la mitad del mismo para lograr obtener mayor velocidad y distancia con su compañera rival. Ganando segundos que suelen ser decisivos para pruebas dentro del cuadro de la puntería.

Viviana “La Cazadora” se dio cuenta de esta situación y, para nivelar el juego de esta contra Kelly, expuso los hechos, para que la colombiana tuviera oportunidad de tomar la misma decisión.

Durante la semana pasada, el equipo de “Contendientes” tuvo también problemas con Alejandra, quien en el cuadro de puntería suele incomodar e incluso retener el brazo de sus contrincantes a la hora de tirar. La producción del programa incluso señala los hechos para los televidentes, sin que haya consecuencias para la persona que ejecuta la falta. Permitiendo no solo la falta, sino también su avance dentro de la prueba.

El juego de Alejandra le permitió segundos importantes en donde logró salvarse de la eliminación, dejando a Kelly contra Edrei. El juego de las dos fue fuerte, ya que Edrei logró remontar en dos ocasiones a Kelly, y por un momento llegamos a creer que la colombiana quedaría fuera de juego. Esto no pasó; en el último punto por cobrar, Kelly recuperó la delantera y su compañera fue eliminada, después de haberlo dado todo y de no rendirse nunca en el último minuto.

Tras la prueba de eliminación, a muchos les quedó claro que Alejandra juega de manera “sucia” cuando de salvarse se trata.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· “Plátano Power” se ganó una camioneta nueva, en Exatlón Estados Unidos

· Fernando Lozada abandona Exatlón Estados Unidos, pero su equipo no se rinde y retienen la villa

· Sorpresiva eliminación en Exatlón Estados Unidos: Franz pierde contra Óscar Muñoz