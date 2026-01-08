El equipo azul pierde su racha de victorias frente al equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

En “Exatlón Estados Unidos” se acabó la racha de victorias que el equipo de contendientes (azules) tenía desde finales de la semana pasada. Si bien es cierto que ganaron “La Villa Exatlón” el pasado lunes, anoche fueron derrotados por sus compañeros del equipo de famosos (rojos) y el primer hombre sentenciado de la semana no es otro más que Lorenzo Figueroa.

Las dos últimas carreras definieron la derrota, ya que los enfrentamientos en el circuito fueron entre Dan Pastrana y Lorenzo Figueroa, por los hombres. Mientras que por las mujeres corrieron Johanna contra Viviana “La Cazadora”.

Si bien es cierto, tanto Lorenzo como Johanna han mejorado considerablemente y Lorenzo ya ha vencido a Pastrana en un circuito. El porcentaje de victorias y derrotas entre ambos arroja como favorito, siempre, a Dan. Y en el caso de Johanna en contra de Viviana, pasa lo mismo. La colombiana ha mejorado muchísimo en el cuadro de la puntería, pero se enfrentó a la competidora mujer más completa que hay dentro de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”. Cuyo porcentaje de victoria supera al de Johanna por encima del 90 % de rendimiento.

A esta décima temporada solo le quedan semanas. En febrero, en su franja horaria entrará “La Casa de los Famosos”, reality que será conducido por Jimena Gállego y Javier Poza. A estas alturas, parece imposible que nuevos atletas ingresen a la competencia, sobre todo porque las eliminaciones que restan dejan el número adecuado de competidores para determinarnos a los finalistas de esta edición.

Se cree que por esta razón nadie llegará, de momento, para complementar las bajas del equipo azul, y nadie llegará como relevo de Fernando Lozada, quien tuvo que dejar la competencia por temas familiares.

