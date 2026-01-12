Óscar Muñoz es el primer hombre eliminado de Exatlón Estados Unidos, perteneciente al equipo rojo

La noche del domingo fue catastrófica para el equipo de “Famosos” en “Exatlón Estados Unidos“. Por primera vez dos hombres de camiseta roja se enfrentaron en el duelo de eliminación, gracias a que Lorenzo Figueroa ganó durante los primeros recorridos para quitarse la camiseta de sentencia.

El boricua triunfó demostrando que en la actualidad, aún y cuando la velocidad cuenta durante los circuitos, lo que más se debe practicar en Exatlón es en el área de la puntería, porque de nada te sirve llegar primero, si en el cuadro no logras concretar ningún tiro.

Porque así como cambian los recorridos dentro de cada carrera, también cambia la disposición de la puntería. Semana a semana algunos lanzamientos se vuelven más complejos.

En esta nueva semana que arranca, las mujeres serán las que vuelvan a estar en peligro de sentencia, y por las azules, al ser menos, las que estarán en peligro son: “La Pantera Novoa”, Wilmarie Negrón y Johanna Gómez.

En el caso del equipo rojo, las que deberán pelear para evitar la sentencia son: Alejandra Maldonado, Kelly Ríos y Anissa Guajardo.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

· El equipo azul se queda con “La Villa Exatlón”

· El equipo azul pierde su racha de victorias frente al equipo rojo en Exatlón Estados Unidos

· El equipo azul recupera “La Villa Exatlón” con una contundente victoria