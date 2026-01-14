¿El equipo de “Los Contendientes” ha perdido totalmente su buena racha en “Exatlón Estados Unidos”?

Resulta que el equipo azul —Los Contendientes— parece haber perdido su buena racha por completo. En esta semana hemos podido ver que “Los Famosos” —equipo rojo— son los únicos que han logrado recuperar las victorias con las que empezaron a destacarse en esta décima temporada de Exatlón Estados Unidos.

Ahora bien, dentro de la competencia también hay drama y las enemistades entre jugadores son legítimas. Alejandra Maldonado, Anissa Guajardo y Kelly Ríos son tres integrantes del equipo rojo que no gozan de buena fama entre los integrantes del equipo azul.

Johanna Gómez, Wilmarie Negrón y “La Pantera” Novoa viven los circuitos en su contra con mucha más intensidad, porque las antes mencionadas no suelen jugar del todo limpio ni en los circuitos y menos en el cuadro de la puntería, y esto ha afectado las percepciones que poseen unas sobre otras.

En el caso del público, son muchos los que están en contra del trío de mujeres del equipo rojo, porque consideran que en muchas ocasiones juegan sucio, mientras que otros opinan lo mismo del trío de “Las contendientes”, aunque les reclaman más que no se defiendan con mayor rudeza dentro de la misma competición.

Sea como sea la batalla está servida y las rivalidades parece que no tienen solución, esto durará hasta entre ellas se vayan eliminando rumbo a la gran final.

