Kelly Ríos fue eliminada de Exatlón Estados Unidos

Después de la dramática sentencia del pasado viernes, la noche del domingo 18 de enero Kelly Ríos se convirtió en la nueva eliminada del equipo rojo en Exatlón Estados Unidos. El equipo de los famosos podría haber forzado el relevo, pero envió a Polo Monarréz a competir con Emmanuel “Plátano Powe”. Esta decisión sentenció a la competidora Anissa Guajardo a ponerse la camiseta de “sentenciada”.

La competencia la protagonizaron Kelly Ríos, Alejandra Maldonado y Anissa Guajardo. Las tres competidoras que buena parte del público considera las más conflictivas dentro de la décima temporada de Exatlón.

El equipo “Los Contendientes” terminó como simple espectador de esta eliminación, después de haber sido señalados por parte de Kelly y Anissa, de supuestamente “faltarle el respeto a las mujeres del equipo rojo”, cuando “el vaquero” alegó que este domingo sentenciarían a una competidora del equipo contrario.

Las palabras del “vaquero” fueron un comentario realizado en el calor de la competencia, después de ver cómo Kelly Ríos intentaba obstruir la puntería de Wilmarie Negrón. La colombiana hizo trampa, y terminó perdiendo la partida.

Luego de esta situación que describimos, Kelly no supo reaccionar bien ante la derrota, su sentencia y la predicción del “vaquero”, que terminaron “la crónica de una muerte anunciada” para Ríos, que vio cómo su sueño de llegar a la final se veía consumido en el cuadro de la puntería a manos de su compañera Alejandra Maldonado.

Esta semana se volverán a poner en juego medallas de salvoconducto, la villa Exatlón, más las sentencias para los hombres de cada equipo.

Sigue Leyendo más de Exatlón Estados Unidos aquí:

Alejandra Maldonado es la primera sentenciada de la semana, en “Exatlón Estados Unidos”

¿El equipo de “Los Contendientes” ha perdido totalmente su buena racha en “Exatlón Estados Unidos”?

Óscar Muñoz es el primer hombre eliminado de Exatlón Estados Unidos, perteneciente al equipo rojo