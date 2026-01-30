La décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” vive sus octavos de final

“Exatlón Estados Unidos” está atravesando sus últimas semanas. El reality de competencias conducido por Frederik Oldenburg está en sus octavos de final, y ahora cada competencia, cada circuito y cada carrera vale mucho más que simples puntos sumados para el equipo. Cada uno de los puntos logrados los acerca al culmen del tiempo invertido en este proyecto.

El equipo de “Los Famosos” de momento cuenta con seis integrantes. Mientras que el de “Los contendientes” suma solo cinco. Vale decir que los azules —contendientes— llevan muchas más semanas siendo menos en referencia a los rojos —famosos— debido a que las primeras semanas de competencia el nombre de su equipo era la definición clara del fracaso.

Las enemistades, rivalidades o las diferencias dentro de “Exatlón Estados Unidos” se perciben mucho más, porque ya todos tienen claro quiénes serán los que se convertirán en verdaderos contrincantes rumbo a la final.

Para Anissa Guajardo, su rival más fuerte dentro de su equipo rojo es Viviana Michel. Mientras que en el equipo azul su competidora a vencer será Wilmarie Negrón. En el caso de los hombres, el compañero más fuerte contra el cual Dan Pastrana posiblemente podría medirse es “El Gallito” Vásquez. Mientras que versus los azules, claramente sus rivales serán siempre Kelvin Noé Rentería y Emmanuel “Plátano Power”.

Las azules, en el caso de las mujeres, están un poco más parejas en cuanto a Denisse “La Pantera” Novoa y Wilmarie Negrón, ya que Johanna Gómez sigue sin ser una real contrincante por sus deficiencias en velocidad y puntería.

Para muchos, la final estará en el caso de los hombres disputada por Dan Pastrana y Emmanuel “Plátano Power” y, en el caso de las mujeres, sería entre Viviana “La Cazadora” y Wilmarie Negrón.

