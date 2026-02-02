Hoy, Alejandra y Johanna vivirán su prueba de eliminación en Exatlón Estados Unidos

Alejandra Maldonado y Johanna Gómez vivirán su prueba de eliminación en Exatlón Estados Unidos. La noche del domingo 1.º de febrero se vivió la prueba de sentencia y salvación en donde vimos a Viviana Michelle entrar a la placa de sentenciadas, para minutos después salvarse a sí misma de tan estresante final.

Lo que nos dejó a Johanna y Alejandra listas para la eliminación definitiva. La final de dicho encuentro se emitirá hoy por Telemundo en su horario normal, ya que anoche la cadena dejó el programa a medias gracias a la entrega de Premios Grammy, en donde pudimos ver a Bad Bunny convertirse en el rey de la noche.

Volviendo a la competencia de las arenas de Exatlón, podríamos predecir la eliminación de Johanna. Alejandra aparece, brevemente, en el avance de la competencia de hoy. Si bien no se le ve con total claridad, su famoso mechón de canas logra vislumbrarse en una de las carreras. Lo que nos confirmaría que la eliminada de hoy, durante la primera parte del programa, no será otra más que la única colombiana que queda dentro del juego y la única de la nueva generación que integra el equipo azul.

Si esto se llega a cumplir, en Exatlón Estados Unidos solo quedarían tres participantes de la nueva era integrada para la décima temporada de este reality de competencias. Hablamos de “El Gallito” Vásquez, Dan Pastrana y Alejandra Maldonado. Los tres forman parte del equipo rojo, “Los Famosos”.

Este resultado no es fortuito; durante toda la temporada, “Los Famosos” contaron con la mejor cantidad de nuevos atletas para esta competencia. Siempre fueron más completos y competitivos que los que integraron al equipo azul. En donde todos y cada uno de ellos ya fueron eliminados desde la primera semana de competencia.

Sí podemos confirmar, por otra parte, que Polo Monarréz tuvo que abandonar la competencia, debido a que su más reciente lesión ya no le permitió seguir siendo parte de esta competencia. Viviana lamentó la decisión médica, y fue la única que verdaderamente se quebrantó con la salida de su compañero.

