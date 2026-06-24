México hace historia tras superar a Chequia: firma paso perfecto y avanza con autoridad a los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de México continúa escribiendo una de las páginas más destacadas de su participación en el Mundial 2026. Con una victoria por 3-0 sobre Chequia, con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, el equipo dirigido por Javier Aguirre cerró la fase de grupos con paso perfecto y aseguró el liderato absoluto de su sector con 9 unidades.

¡RETUMBA EL GRITO MEXICANO!



Aprovechando un gran contragolpe, Mateo Chávez venció a Matej Kovar y explota el Estadio Ciudad de México. pic.twitter.com/gebu4u5IYh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

¡QUIÑONES NO PERDONA!



Otro contraataque y un desvío del portero a Jorge Sánchez, fue aprovechado por Julián Quiñones para ampliar la ventaja mexicana. pic.twitter.com/GN9a4FDPBq — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

¡APARECIÓ EL MAGUITO!



Álvaro Fidalgo firma tremendo golazo para sellar la histórica victoria mexicana. pic.twitter.com/mqu8jdhsds — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

El triunfo no solo confirmó el gran momento que atraviesa el conjunto tricolor, sino que también representó un logro sin precedentes para el combinado nacional, que por primera vez concluyó una fase de grupos mundialista con tres victorias en tres partidos.

México completa una fase de grupos impecable

Tras imponerse previamente a Sudáfrica y Corea del Sur, la selección de México llegó a la última jornada con la clasificación prácticamente asegurada, pero con la misión de consolidar su dominio en el Grupo A.

El equipo respondió a la altura de las expectativas y derrotó a una selección checa que necesitaba sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Con el resultado, México alcanzó el pleno de puntos posibles y se instaló en los dieciseisavos de final como uno de los equipos más sólidos de la primera ronda.

Más allá del marcador, el conjunto nacional volvió a mostrar equilibrio entre defensa y ataque, una de las características que lo han distinguido a lo largo del torneo.

Un logro que México nunca había conseguido en los Mundiales

La victoria ante Chequia permitió a la selección de México conseguir un registro que no había alcanzado en sus anteriores participaciones mundialistas.

Aunque el Tri había liderado grupos y superado la primera ronda en distintas ediciones de la Copa del Mundo, nunca había logrado cerrar la fase inicial con tres triunfos en tres encuentros.

El dato adquiere aún más relevancia considerando que el combinado nacional disputa el torneo en casa y que las expectativas sobre su rendimiento son mayores que en otras ediciones.

La defensa, una de las grandes fortalezas del Tri

Uno de los aspectos más destacados del recorrido mexicano en la fase de grupos ha sido la solidez defensiva.

México concluyó esta etapa sin recibir anotaciones, una estadística que lo coloca entre las selecciones más eficientes del campeonato y que refleja el orden mostrado por el equipo de Javier Aguirre.

La seguridad en el fondo ha permitido al Tri competir con mayor tranquilidad y administrar los partidos con inteligencia, una fórmula que ahora buscará trasladar a las rondas de eliminación directa.

Guillermo Ochoa vuelve a jugar un Mundial y recibe el reconocimiento del Azteca

La noche también dejó un momento especial para la afición mexicana. Al minuto 78, Javier Aguirre decidió sustituir a Raúl Rangel para darle ingreso a Guillermo Ochoa, quien volvió a disputar minutos en una Copa del Mundo con la selección de México.

El ingreso del experimentado guardameta fue recibido con una ovación por parte de los aficionados presentes en el Estadio Azteca, en reconocimiento a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los futbolistas más emblemáticos del combinado nacional. Ochoa llegó al torneo como integrante de la convocatoria mexicana para su sexta Copa del Mundo, un hecho sin precedentes para un jugador mexicano.

Con el partido encaminado y la clasificación ya asegurada, la decisión de Aguirre permitió que uno de los grandes referentes del futbol mexicano fuera parte de una noche que terminó siendo redonda para el conjunto nacional: victoria, liderato de grupo y un paso perfecto que quedará registrado entre las actuaciones más destacadas de México en una fase de grupos mundialista.

? ¡CAPITÁN, ESTÁS DE VUELTA EN EL MUNDIAL!



?? Entre lágrimas, Memo Ochoa entra de cambio ante un ESTADIO LLENO que corea su nombre.



? Sigue la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock.#MundialTelemundo #FIFAWorldCup #Somos26 #México #ChequiaVsMéxico pic.twitter.com/9Z2KVHCCfa — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

Javier Aguirre encuentra respuestas en el momento indicado

El estratega mexicano ha logrado construir un equipo competitivo y equilibrado, capaz de responder tanto en los momentos de mayor exigencia como en los partidos en los que tuvo que asumir el protagonismo.

La fase de grupos dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, que ha visto cómo distintas piezas del plantel han elevado su nivel en el momento más importante del torneo.

Con el liderato asegurado, México afrontará los dieciseisavos de final con confianza y con la ilusión de seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya le ha permitido alcanzar un objetivo inédito.

México llega fortalecido a la fase eliminatoria

El paso perfecto en la fase de grupos convierte a la selección de México en uno de los equipos a seguir en la siguiente ronda del Mundial 2026.

El reto ahora será trasladar ese rendimiento a los partidos de eliminación directa, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Sin embargo, el balance es inmejorable: tres victorias, ningún gol recibido y un lugar asegurado entre los mejores equipos del torneo.

México cumplió en la fase de grupos, hizo historia con su rendimiento y ahora buscará que este destacado arranque sea apenas el comienzo de una participación memorable en la Copa del Mundo.